Doda doprowadzi do pojednania Fagaty i Oliwki Brazil?

Cuda na streamie Łatwoganga

2026.04.23

Fagata Doda Oliwka

Konflikt między Fagata a Oliwka Brazil trwa już od dwóch lat, jednak wszystko wskazuje na to, że jego finał może nastąpić szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Niespodziewanym mediatorem w tej sprawie została Doda, która postanowiła doprowadzić do ich pojednania podczas popularnego streamu.

Stream Łatwoganga i akcja Cancer Fighters

Cała sytuacja ma miejsce w trakcie głośnego wydarzenia organizowanego przez Łatwogang, które wspiera działalność Cancer Fighters. Stream przyciąga ogromną uwagę widzów, a oprócz zbiórki pieniędzy stał się także miejscem rozwiązywania głośnych konfliktów ze świata show-biznesu i rapu.

Po sukcesie akcji z udziałem Okiego i Kinny’ego Zimmera, teraz oczy fanów zwrócone są na kolejny potencjalny koniec beefu.

Doda bierze sprawy w swoje ręce

Podczas środowego streamu Doda postanowiła działać spontanicznie i zadzwoniła bezpośrednio do Fagaty. W rozmowie jasno zasugerowała, że influencerka powinna skontaktować się z Oliwką Brazil na wizji.

Doda zdradziła również, że sama podjęła próby pojednania z innymi osobami ze świata show-biznesu. Wśród nich znaleźli się:

  • Magda Gessler
  • Edyta Górniak
  • Smolasty

Jak podkreśliła, Oliwka Brazil jest już świadoma sytuacji i gotowa na rozmowę.

Fagata reaguje – zgoda na pojednanie, ale z jednym warunkiem

Fagata początkowo była wyraźnie zaskoczona propozycją, jednak ostatecznie zgodziła się na zakończenie konfliktu.

Postawiła jednak jeden warunek – nie zamierza ogolić głowy na łyso, co stało się charakterystycznym elementem niektórych wyzwań realizowanych podczas streamów Łatwoganga, szczególnie wśród mężczyzn.

Czy dojdzie do końca beefu Fagata vs Oliwka Brazil?

Wszystko wskazuje na to, że finał tej historii może nastąpić na oczach tysięcy widzów. Jeśli dojdzie do rozmowy między Fagata a Oliwka Brazil, będzie to jeden z najbardziej medialnych momentów ostatnich miesięcy w polskim internecie.

Co ważne, podobnie jak w przypadku innych konfliktów rozwiązywanych podczas streamu, wszystko dzieje się w szczytnym celu – wsparcia osób potrzebujących.

Popularne newsy

_Karol G@CHRISCORNEJO_ coachella 2-2
NEWS

Była headlinerką Coachelli. Teraz wystąpi na PGE Narodowym

Screen Shot 2019-08-02 at 21.55.30
NEWS

Kraftwerk przegrywa jedną z najdłuższych spraw o prawa autorskie w historii muzyki dotyczących samplingu „Metall auf Metall”

VIKI GABORok
NEWS

Ojciec Viki Gabor oskarżony o udział w zogranizowanej grupie przestępczej

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

Eminem świętuje 18 lat trzeźwości – ważny kamień milowy w życiu rapera

Bedoes 2115
NEWS

Bedoes 2115 wpłacił 720 tysięcy złotych na Cancer Fighters. Charytatywny stream Łatwoganga nabrał ogromnego rozpędu

ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe
NEWS

Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut twarzami tegorocznej edycji Męskiego Grania

Orange Warsaw Festival taras
NEWS

Orange Warsaw Festival ogłosił kolejnego headlinera i mocną reprezentację polskich artystów

CGM
Doda Instagram 25

Doda i Magda Gessler kończą konflikt – spektakularne pojednanie ...

Charytatywny stream Łatwoganga tłem pojednania

1 godzinę temu

CGM
coachella-logo2

Coachella 2027 – daty, bilety i wszystko co musisz wiedzieć na t ...

Fani mają możliwość już teraz zaplanować wyjazdu na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych rok

3 godziny temu

CGM
Kanye West

Kolejne problemy koncertowe Kanye Westa. Włosi także protestują przeci ...

"Antyfaszyzm dla nas nie jest kaprysem, ale wartością zakorzenioną w naszej historii."

3 godziny temu

CGM
Labrinth

Labrinth odszedł z „Euphorii” bo nie chciał tworzyć muzyki ...

Artysta kontra przemysł muzyczny

4 godziny temu

CGM
d4vd mugshot

Koroner potwierdził, że Celeste Rivas została zamordowana. Postępowani ...

Muzykowi oskarżonemu o zabójstwo 14-latki grozi dożywocie a nawet kara śmierci

4 godziny temu

CGM
boycott eurovision

Ponad 1000 artystów wzywa do bojkotu Eurowizji

Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. IDLES, Massive Attack, Paloma Faith, Kneecap i Primal Scream

4 godziny temu