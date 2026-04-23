Doda doprowadzi do pojednania Fagaty i Oliwki Brazil?

Konflikt między Fagata a Oliwka Brazil trwa już od dwóch lat, jednak wszystko wskazuje na to, że jego finał może nastąpić szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Niespodziewanym mediatorem w tej sprawie została Doda, która postanowiła doprowadzić do ich pojednania podczas popularnego streamu.

Stream Łatwoganga i akcja Cancer Fighters

Cała sytuacja ma miejsce w trakcie głośnego wydarzenia organizowanego przez Łatwogang, które wspiera działalność Cancer Fighters. Stream przyciąga ogromną uwagę widzów, a oprócz zbiórki pieniędzy stał się także miejscem rozwiązywania głośnych konfliktów ze świata show-biznesu i rapu.

Po sukcesie akcji z udziałem Okiego i Kinny’ego Zimmera, teraz oczy fanów zwrócone są na kolejny potencjalny koniec beefu.

Doda bierze sprawy w swoje ręce

Podczas środowego streamu Doda postanowiła działać spontanicznie i zadzwoniła bezpośrednio do Fagaty. W rozmowie jasno zasugerowała, że influencerka powinna skontaktować się z Oliwką Brazil na wizji.

Doda zdradziła również, że sama podjęła próby pojednania z innymi osobami ze świata show-biznesu. Wśród nich znaleźli się:

Magda Gessler

Edyta Górniak

Smolasty

Jak podkreśliła, Oliwka Brazil jest już świadoma sytuacji i gotowa na rozmowę.

Fagata reaguje – zgoda na pojednanie, ale z jednym warunkiem

Fagata początkowo była wyraźnie zaskoczona propozycją, jednak ostatecznie zgodziła się na zakończenie konfliktu.

Postawiła jednak jeden warunek – nie zamierza ogolić głowy na łyso, co stało się charakterystycznym elementem niektórych wyzwań realizowanych podczas streamów Łatwoganga, szczególnie wśród mężczyzn.

Czy dojdzie do końca beefu Fagata vs Oliwka Brazil?

Wszystko wskazuje na to, że finał tej historii może nastąpić na oczach tysięcy widzów. Jeśli dojdzie do rozmowy między Fagata a Oliwka Brazil, będzie to jeden z najbardziej medialnych momentów ostatnich miesięcy w polskim internecie.

Co ważne, podobnie jak w przypadku innych konfliktów rozwiązywanych podczas streamu, wszystko dzieje się w szczytnym celu – wsparcia osób potrzebujących.