Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego za kratami

Pierwsze zdjęcie Seana „Diddy” Combs jako więźnia w FCI Fort Dix w New Jersey zostało ujawnione przez seriws TMZ. Wizerunek ukazuje założyciela Bad Boy Records w więziennej codzienności – w pomarańczowej czapce i granatowej puchowej kurtce, przygotowanego na chłodne warunki panujące w stanie New Jersey. Zdjęcie można zobaczyć TUTAJ.

Szczegóły pobytu Diddy’ego w więzieniu

Sean Combs został aresztowany we wrześniu 2024 roku i przez pewien czas przebywał w MDC Brooklyn, oczekując na federalny proces. Kamery nie były dozwolone w sądzie, a wcześniej jego wizerunek był znany głównie z szkiców sądowych. Diddy został skazany na 50 miesięcy więzienia w Fort Dix, gdzie pełni obowiązki w pralni.

Reakcje i życie codzienne za kratami

Pomimo wyroku, życie Diddy’ego za kratami jest ułatwione dzięki jego finansom i wcześniejszemu doświadczeniu osób osadzonych w tym samym zakładzie. Osoby takie jak Joe Giudice, które wcześniej odbywały karę w więzieniu niskiego ryzyka, potwierdzają, że komfort życia w Fort Dix jest w dużej mierze zależny od zasobów finansowych.