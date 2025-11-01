Szukaj
CGM

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego za kratami

Raper zmienił się nie do poznania

2025.11.01

opublikował:

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego za kratami

Pierwsze zdjęcie Seana „Diddy” Combs jako więźnia w FCI Fort Dix w New Jersey zostało ujawnione przez seriws TMZ. Wizerunek ukazuje założyciela Bad Boy Records w więziennej codzienności – w pomarańczowej czapce i granatowej puchowej kurtce, przygotowanego na chłodne warunki panujące w stanie New Jersey. Zdjęcie można zobaczyć TUTAJ.

Szczegóły pobytu Diddy’ego w więzieniu

Sean Combs został aresztowany we wrześniu 2024 roku i przez pewien czas przebywał w MDC Brooklyn, oczekując na federalny proces. Kamery nie były dozwolone w sądzie, a wcześniej jego wizerunek był znany głównie z szkiców sądowych. Diddy został skazany na 50 miesięcy więzienia w Fort Dix, gdzie pełni obowiązki w pralni.

Reakcje i życie codzienne za kratami

Pomimo wyroku, życie Diddy’ego za kratami jest ułatwione dzięki jego finansom i wcześniejszemu doświadczeniu osób osadzonych w tym samym zakładzie. Osoby takie jak Joe Giudice, które wcześniej odbywały karę w więzieniu niskiego ryzyka, potwierdzają, że komfort życia w Fort Dix jest w dużej mierze zależny od zasobów finansowych.

Tagi


Popularne newsy

Malik Montana nagrał numerze z topowym niemieckim raperem: „Polscy raperzy kalki, mój styl nie do podje**nia (…) Gadam o hajsie, no i kobiety uprzedmiotawiam”
NEWS

Malik Montana nagrał numerze z topowym niemieckim raperem: „Polscy raperzy kalki, mój styl nie do podje**nia (…) Gadam o hajsie, no i kobiety uprzedmiotawiam”

Fame 28: Raper zawalczy w formule 2 vs 1
NEWS

Fame 28: Raper zawalczy w formule 2 vs 1

Zwiastun nowego sezonu „Stranger Things” podbija sieć. Czy Netflix znowu da drugie życie hitowi sprzed lat?
NEWS

Zwiastun nowego sezonu „Stranger Things” podbija sieć. Czy Netflix znowu da drugie życie hitowi sprzed lat?

Wytwórnia Eminema oskarża Meta o naruszenie praw autorskich. Pozew dotyczy 243 kompozycji rapera
NEWS

Wytwórnia Eminema oskarża Meta o naruszenie praw autorskich. Pozew dotyczy 243 kompozycji rapera

Offset ma do spłacenia ponad osiem milionów złotych zaległych podatków
NEWS

Offset ma do spłacenia ponad osiem milionów złotych zaległych podatków

Katy Perry próbuje Ptasiego mleczka, Delicji i cukierków z alkoholem. Jedną z polskich słodkości wokalistka po prostu wypluła
NEWS

Katy Perry próbuje Ptasiego mleczka, Delicji i cukierków z alkoholem. Jedną z polskich słodkości wokalistka po prostu wypluła

Międzypokoleniowy dialog Pezeta. Dziś premiera abumu „Muzyka Popularna”
NEWS

Międzypokoleniowy dialog Pezeta. Dziś premiera abumu „Muzyka Popularna”

Polecane

CGM
Lily Allen wręczyła swoim gościom korki analne podczas premiery albumu „West End Girl”

Lily Allen wręczyła swoim gościom korki analne podczas premiery albumu ...

Piosenkarka świętuje premierę nowego albumu w osobliwy sposób

1 godzinę temu

CGM
Sentino w kawałku uczestniczki programu Rap Generatrion

Sentino w kawałku uczestniczki programu Rap Generatrion

Nowe oblicze zdunekk i mocny kontrast stylów

1 godzinę temu

CGM
Medusa wydaje „Glow Up” – numer napisany przez Tomba i dwóch innych raperów

Medusa wydaje „Glow Up” – numer napisany przez Tomba i dwóch inn ...

Medusa przyznaje wprost, że korzystał z pomocy ghostwriterów

2 godziny temu

CGM
Żabson dostał zgodę na publikację utworu z Wiz Khalifą

Żabson dostał zgodę na publikację utworu z Wiz Khalifą

Czy numer trafi na „Hollywood Smile (Xtreme)”

2 godziny temu

CGM
Peja i DJ Decks ujawniają szczegóły nowego albumu Slums Attack – „SLUG”

Peja i DJ Decks ujawniają szczegóły nowego albumu Slums Attack – ...

Premiera w grudniu tego roku

2 godziny temu

NEWS
Mata łączy siły z Fagatą. „Na bank pójdę głosować”

Mata łączy siły z Fagatą. „Na bank pójdę głosować”

Mata 2.0 i Fagata razem

17 godzin temu