Diddy opuści więzienie tego lata? W sieci pojawiły się niepotwierdzone dokumenty

Sean „Diddy” Combs ponownie znalazł się w centrum zainteresowania mediów. W internecie zaczęły krążyć dokumenty sugerujące, że muzyk i producent może zostać przeniesiony z więzienia do programu nadzorowanego pobytu poza zakładem karnym już latem 2026 roku. Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez władze ani prawników artysty.

Czy Diddy wyjdzie z więzienia wcześniej?

W mediach społecznościowych pojawiły się rzekome dokumenty, które mają wskazywać na przewidywaną datę rozpoczęcia tzw. community custody dla Diddy’ego. Według krążących informacji miałoby to nastąpić już w sierpniu 2026 roku.

Na ten moment nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że dokumenty są autentyczne lub że rzeczywiście dotyczą aktualnej sytuacji prawnej artysty.

Przeniesienie do nadzorowanego programu nie oznacza pełnej wolności

Eksperci zwracają uwagę, że ewentualne opuszczenie zakładu karnego w ramach community custody nie musi oznaczać całkowitego zakończenia odbywania kary.

Taki etap może obejmować między innymi pobyt w ośrodku przejściowym, nadzór domowy lub inne formy kontroli przewidziane przez federalny system penitencjarny.

Oznaczałoby to jedynie zmianę warunków odbywania kary, a nie automatyczne odzyskanie pełnej swobody.

Brak oficjalnego komentarza w sprawie Diddy’ego

Dotychczas ani Federal Bureau of Prisons, ani przedstawiciele prawni Seana Combsa nie potwierdzili informacji dotyczących rzekomej wcześniejszej zmiany statusu osadzenia.

Pojawiające się doniesienia opierają się wyłącznie na materiałach krążących w internecie oraz nieoficjalnych źródłach.