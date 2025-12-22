DESTRO prezentuje „OPRÓCZ BŁĘKITNEGO NIEBA” 

Finalista Rap Generation, 23-letni raper z Gniezna, DESTRO, zakończył rok 2025 premierą krótkiego, ale mocnego materiału muzycznego. Mini-album „OPRÓCZ BŁĘKITNEGO NIEBA” EP jest już dostępny w serwisach streamingowych i przyciąga uwagę fanów energią oraz szczerością tekstów.

Teledysk do „NIEMIŁO(ść)” i mieszanka gatunków

Razem z EP do sieci trafił teledysk do utworu „NIEMIŁO(ść)”, wyprodukowanego przez OER’a. Numer łączy elementy klasycznego rapu z brzmieniami UK Garage, tworząc niepowtarzalną atmosferę. To utwór pełen emocji, opowiadający o trudnych relacjach i zmaganiu z własnymi demonami, co przewija się w całym projekcie.

O czym opowiada EP „OPRÓCZ BŁĘKITNEGO NIEBA”?

Mini-album to zapis intensywnych przeżyć i szczerych emocji młodego artysty. DESTRO nie boi się poruszać trudnych tematów, a jego charyzma i technika rapowa przyciągają uwagę zarówno fanów, jak i krytyków muzycznych. EP pokazuje ewolucję artysty i jego rosnącą pewność siebie w świecie muzyki.

Sukces w Rap Generation i dalsza kariera

Wiosną tego roku Destro zyskał rozgłos dzięki uczestnictwu w Rap Generation, docierając do finału i zdobywając uznanie jurorów oraz widzów. Dzięki temu doświadczeniu jego twórczość stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna, a „OPRÓCZ BŁĘKITNEGO NIEBA” potwierdza, że raper nie zwalnia tempa i konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie hip-hopowej.