CGM

DESTRO prezentuje „OPRÓCZ BŁĘKITNEGO NIEBA” 

EP-ka finalisty Rap Generation już w sieci

2025.12.22

opublikował:

DESTRO prezentuje „OPRÓCZ BŁĘKITNEGO NIEBA” 

Finalista Rap Generation, 23-letni raper z Gniezna, DESTRO, zakończył rok 2025 premierą krótkiego, ale mocnego materiału muzycznego. Mini-album „OPRÓCZ BŁĘKITNEGO NIEBA” EP jest już dostępny w serwisach streamingowych i przyciąga uwagę fanów energią oraz szczerością tekstów.

Teledysk do „NIEMIŁO(ść)” i mieszanka gatunków

Razem z EP do sieci trafił teledysk do utworu „NIEMIŁO(ść)”, wyprodukowanego przez OER’a. Numer łączy elementy klasycznego rapu z brzmieniami UK Garage, tworząc niepowtarzalną atmosferę. To utwór pełen emocji, opowiadający o trudnych relacjach i zmaganiu z własnymi demonami, co przewija się w całym projekcie.

O czym opowiada EP „OPRÓCZ BŁĘKITNEGO NIEBA”?

Mini-album to zapis intensywnych przeżyć i szczerych emocji młodego artysty. DESTRO nie boi się poruszać trudnych tematów, a jego charyzma i technika rapowa przyciągają uwagę zarówno fanów, jak i krytyków muzycznych. EP pokazuje ewolucję artysty i jego rosnącą pewność siebie w świecie muzyki.

Sukces w Rap Generation i dalsza kariera

Wiosną tego roku Destro zyskał rozgłos dzięki uczestnictwu w Rap Generation, docierając do finału i zdobywając uznanie jurorów oraz widzów. Dzięki temu doświadczeniu jego twórczość stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna, a „OPRÓCZ BŁĘKITNEGO NIEBA” potwierdza, że raper nie zwalnia tempa i konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie hip-hopowej.

Tagi


Popularne newsy

Eldo prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty. „W zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa”
NEWS

Eldo prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty. „W zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa”

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję”. Dziennikarz poleca materiał „Doda: Zmyślone życie i kariera. Kłamstwa, afery, tajemnice”
NEWS

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję”. Dziennikarz poleca materiał „Doda: Zmyślone życie i kariera. Kłamstwa, afery, tajemnice”

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”
NEWS

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”

Michał Urbaniak nie żyje. „Żył i czuł wielkimi nutami”
NEWS

Michał Urbaniak nie żyje. „Żył i czuł wielkimi nutami”

Jongmen za kratami, a „Ponad Mury” trafia do sieci – nowy uliczny kawałek z gościnnym udziałem rapera
NEWS

Jongmen za kratami, a „Ponad Mury” trafia do sieci – nowy uliczny kawałek z gościnnym udziałem rapera

Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”
NEWS

Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger
NEWS

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger

Polecane

CGM
Ariana Grande parodiuje Mariah Carey w SNL: „What Do I Get for Christmas for This Dude?”

Ariana Grande parodiuje Mariah Carey w SNL: „What Do I Get for Christm ...

Parodia świątecznego hitu Mariah Carey

25 minut temu

CGM
Lola Young uspokaja fanów: „Dobrze się czuję i stopniowo wracam na scenę”

Lola Young uspokaja fanów: „Dobrze się czuję i stopniowo wracam na sce ...

Upadek na scenie i przerwa w karierze

1 godzinę temu

CGM
Sędzia uchyla wyrok w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya z Run-DMC

Sędzia uchyla wyrok w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya z Run-DMC

Proces pełen kontrowersji i zwrotów akcji

1 godzinę temu

CGM
„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja O ...

O czym nawija Mata w swoim najnowszy numerze

4 godziny temu

CGM
Chillwagon wrócił na scenę podczas jubileuszowego koncertu Żabsona

Chillwagon wrócił na scenę podczas jubileuszowego koncertu Żabsona

Na 4500 fanów, którzy wpadli na koncert Żabsona, czekała niespodzianka

4 godziny temu

CGM
Aresztowano podejrzanego w sprawie napadu na dom Tekashiego

Aresztowano podejrzanego w sprawie napadu na dom Tekashiego

19-latek usłyszał szereg zarzutów

4 godziny temu