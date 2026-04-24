DESTRO i „FANTOM” – mroczny singiel zapowiadający debiutancki album

Raper z Gniezna, DESTRO, wchodzi na scenę z mocnym uderzeniem. Jego najnowszy singiel „FANTOM” to zapowiedź długo wyczekiwanego, debiutanckiego albumu. Artysta, który zdobył rozgłos jako finalista i zwycięzca programu Rap Generation od Amazon Prime, pokazuje swoją bardziej refleksyjną i mroczną stronę.

Mroczny klimat i trapowe brzmienie

„FANTOM” to utwór utrzymany w stylistyce trapu, który wyróżnia się ciężkim klimatem i emocjonalnym przekazem. DESTRO stawia na szczere, gorzkie wersy, które trafiają w słuchacza swoją autentycznością. Mroczna produkcja podkreśla przekaz utworu, tworząc spójną i intensywną całość.

Tekst o przeszłości, która nie odpuszcza

Głównym motywem utworu jest walka z własną przeszłością. Mimo prób rozpoczęcia nowego życia, „fantomy” dawnych doświadczeń wciąż powracają. DESTRO w szczery sposób opowiada o emocjach, które towarzyszą mierzeniu się z tym ciężarem, co nadaje utworowi głębi i uniwersalnego charakteru.

Debiutancki album coraz bliżej

Singiel „FANTOM” to pierwszy krok w stronę debiutanckiego albumu rapera. Po sukcesie w programie Rap Generation, oczekiwania wobec DESTRO są wysokie, a nowy materiał zapowiada się jako dojrzały i pełen emocji projekt.

Kim jest DESTRO?

DESTRO to raper pochodzący z Gniezna, który zdobył popularność dzięki udziałowi w show Rap Generation emitowanym na Amazon Prime. Wygrana w programie otworzyła mu drzwi do szerszej publiczności i pozwoliła zaprezentować swój unikalny styl, łączący trapowe brzmienia z osobistymi tekstami.