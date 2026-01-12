Departament Bezpieczeństwa Krajowego odpowiada Billie Eilish po ostrych słowach o ICE

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS) odniósł się do kontrowersji wokół Billie Eilish, która udostępniła w mediach społecznościowych wpis określający ICE jako „organizację terrorystyczną”. Reakcja artystki była związana ze śmiercią 37-letniej kobiety zastrzelonej przez funkcjonariusza ICE podczas operacji imigracyjnej w Minneapolis.

Tragiczna śmierć Renee Nicole Good

Do zdarzenia doszło 7 stycznia 2026 roku. Renee Nicole Good, nagradzana poetka, żona i matka trójki dzieci, zginęła od strzału oddanego przez agenta federalnego. Kobieta była wolontariuszką w sieci sąsiedzkich patroli monitorujących działania ICE i została postrzelona, gdy siedziała w swoim samochodzie.

Śmierć Good wywołała falę protestów w całych Stanach Zjednoczonych oraz reakcje wielu artystów i osób publicznych.

Billie Eilish krytykuje ICE

Billie Eilish udostępniła na Instagramie serię postów potępiających ICE. Jeden z nich określał agencję jako „federalnie finansowaną organizację terrorystyczną”, oskarżając ją o rozbijanie rodzin, zastraszanie obywateli i zabijanie niewinnych ludzi. Wpis szybko stał się viralem i spotkał się z ostrą reakcją władz.

Odpowiedź DHS: „Działał w obronie własnej”

Do sprawy odniosła się Tricia McLaughlin, asystentka sekretarza DHS. Według niej Billie Eilish „nie zapoznała się z opublikowanym materiałem wideo”, który ma potwierdzać wersję rządu.

– Funkcjonariusz działał w obawie o własne życie i życie innych agentów. Kobieta miała użyć pojazdu jako broni, próbując wyrządzić krzywdę funkcjonariuszom – przekazała McLaughlin.

DHS utrzymuje, że strzał padł w obronie własnej, a nagrania z miejsca zdarzenia mają to potwierdzać.

ICE odpiera zarzuty o rozbijanie rodzin

McLaughlin odniosła się również do zarzutów dotyczących separowania rodzin przez ICE.

– ICE nie rozdziela rodzin. Rodzice decydują, czy chcą zostać deportowani razem z dziećmi, czy wskazać bezpieczną osobę, pod której opiekę trafią – zaznaczyła.

Urzędniczka oskarżyła też artystów i aktywistów o „niebezpieczną retorykę”, twierdząc, że krytyka ICE przyczyniła się do wzrostu ataków na funkcjonariuszy.

Artyści przeciwko ICE i administracji Trumpa

Billie Eilish nie jest jedyną artystką, która zabrała głos po śmierci Renee Nicole Good. Krytykę działań ICE wyrazili także m.in. Neil Young, Joe Keery, Dave Matthews oraz Duran Duran. Prezydent USA Donald Trump publicznie stanął w obronie funkcjonariusza, twierdząc, że działał on zgodnie z procedurami.

Po tragedii mieszkańcy Minneapolis organizowali czuwania i demonstracje, a burmistrz miasta Jacob Frey wezwał federalne służby do opuszczenia miasta, nazywając zdarzenie „nieodpowiedzialnym użyciem władzy”.