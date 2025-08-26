Deftones wystąpią w Polsce bez jednego z założycieli. Gorzki komentarz Chino Moreno

fot. Jimmy Fontaine

W miniony piątek na rynku pojawił się nowy krążek Deftones zatytułowany „private music”. Krążek zbiera znakomite opinie, za kilka dni dowiemy się, jak poradzi sobie na liście Billboardu. Zespół rozpoczął już trasę koncertową, promującą materiał. Póki co Deftones koncertuje w USA i Kanadzie, ale na początku 2026 grupa ruszy do Europy, by wystąpić m.in. w Polsce (na 5 lutego zaplanowano wyprzedany już koncert w Atlas Arenie).

Deftones w Polsce bez Stephena Carpentera

Niestety, o ile gitarzysta grupy Stephen Carpenter koncertuje z nią w Ameryce Północnej, o tyle w Europie prawdopodobnie znów go nie zobaczymy. Założyciel zespołu w czasie pandemii wyrażał poglądy antyszczepionkowe, co utrudniało mu podróżowanie. Teraz Carpenter tłumaczy swoją absencję poza Ameryką Północną lękiem przed lataniem.

Chino Moreno odniósł się do nieobecności Carpentera podczas zagranicznych tras, na których zespół korzysta z zastępstwa gitarzysty.

– Nie chcę mówić w jego imieniu. A nawet gdybym mógł, to i tak nie wiem, co miałbym powiedzieć. Naprawdę nie mam pojęcia. Myślę, że to wciąż coś, z czym on sam próbuje się uporać. A jeśli już ma jakąś odpowiedź, to sądzę, że byłoby świetnie, gdyby pewnego dnia sam ją przedstawił. Ale tak, wspieramy go. Musimy. Jest naszym przyjacielem. A jego zdrowie – fizyczne czy psychiczne – zawsze stawiamy na pierwszym miejscu – powiedział w wywiadzie dla „Metal Hammera” Chino.