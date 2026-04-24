Dawid Podsiadło z gigantyczną kwotą na zbiórkę Łatwoganga. Wielkie kwoty poza Bedoesem wpłacili też OKI, Young Leosia i Kukon

Charytatywny stream prowadzony przez Łatwogang stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim internecie w 2026 roku. Akcja, z której cały dochód trafia do Fundacja Cancer Fighters, przyciągnęła ogromne zainteresowanie i wsparcie zarówno fanów, jak i największych gwiazd.

Gigantyczna zbiórka – ponad 15 milionów złotych

Początkowy cel zbiórki wynosił 500 tys. zł, jednak został osiągnięty w błyskawicznym tempie. W ciągu kilku dni kwota przekroczyła aż 15,5 mln zł. Wszystko zaczęło się od utworu „diss na raka” stworzonego przez Bedoes 2115 oraz młodą podopieczną fundacji, co zainspirowało do rozpoczęcia wyjątkowego, dziewięciodniowego streama.

Kto wpłacił najwięcej? TOP darczyńców

Największe wpłaty pochodzą od znanych artystów i influencerów. Oto lista najwyższych darowizn:

Bedoes 2115 – 717 tys. zł

– 717 tys. zł Dawid Podsiadło – 200 tys. zł

– 200 tys. zł OKI – 180 tys. zł

– 180 tys. zł Young Leosia – 113 tys. zł

– 113 tys. zł Kukon – 105 tys. zł

Wysokie kwoty przekazali również inni twórcy, w tym Wizi, SVM!R czy duet ALLDEYNN & SFD.

Wsparcie od sportowców i biznesu

Do akcji dołączyli także przedstawiciele świata sportu i biznesu. Kuba Błaszczykowski wpłacił 100 tys. zł, a jego fundacja przekazała kolejne 100 tys. zł. Z kolei Rafał Brzoska wraz z Omenaa Mensah oraz jego firma dorzucili łącznie setki tysięcy złotych.

Viralowy stream i niespodziewane momenty

Stream Łatwoganga to nie tylko zbiórka, ale też viralowe wydarzenie pełne nieoczekiwanych sytuacji. W transmisji pojawili się m.in. Doda, Magda Gessler, czy Anna Lewandowska i Robert Lewandowski, co tylko zwiększyło zasięgi akcji.

Każda wpłata ma znaczenie

Choć ogromne darowizny robią wrażenie, trzon zbiórki stanowią tysiące mniejszych wpłat od zwykłych ludzi. To właśnie one pokazują, jak wielką siłę ma wspólne działanie w szczytnym celu.