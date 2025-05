Dawid Podsiadło ogłasza finalistów FENOMENU. Nowe talenty zabłysną podczas festiwalu ZORZA

– Ponad dziesięć lat w branży nauczyło mnie, że żaden artysta nie tworzy w próżni. Każde spotkanie, każda rozmowa, każdy impuls od innych zostawia ślad. Projekt FENOMEN to miejsce, gdzie eksperymentujemy, by stworzyć coś trwałego. To przestrzeń, w której łączymy muzyków z grafikami, fotografami i reżyserami, by wspólnie mogli opowiedzieć wielką historię. Przeglądając zgłoszenia, nie szukaliśmy perfekcji technicznej, ale ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i potrafią dotknąć emocji. Były zgłoszenia fajne, śmieszne i wzruszające – szeroki wybór od A do Z – mówi Dawid Podsiadło.

FENOMEN to projekt realizowany równolegle z nadchodzącym festiwalem ZORZA, wspieranym przez T-Mobile. Ta nowa inicjatywa ma na celu wsparcie artystów muzycznych oraz umożliwienie realizacji ich kreatywnych pomysłów w otaczających muzykę dziedzinach.

Grupa mentorów z kilku tysięcy zgłoszeń wybrała 24 projekty artystyczne, które następnie zostały podzielone na grupy projektowe – wszystkie z nich będą zespołowo tworzyć muzyczne premiery. Efekty ich pracy poznamy tuż przed ostatnią ZORZĄ w Katowicach (29 – 30 sierpnia br.). FENOMEN to nie tylko platforma współpracy twórców muzycznych i wizualnych, ale również szansa na zdobycie czterech stypendiów o łącznej wartości 200 000 złotych. Ponadto zwycięzca w kategorii muzyka otrzyma nagrodę specjalną – będzie mógł zagrać support podczas kolejnej trasy Dawida Podsiadło.

Kilka tysięcy chętnych

Zgłoszenia do FENOMENU wysłało w sumie kilka tysięcy artystów z całego kraju – a ich zadaniem było odpowiedzieć na pytanie: „Na czym polega Twój #FENOMEN?”. Ich kreatywne filmy zgłoszeniowe, opublikowane w mediach społecznościowych, łącznie osiągnęły już ponad 8 milionów wyświetleń – to dowód na siłę tej inicjatywy i skalę zainteresowania młodych twórców.

Komisja składająca się z: Dawida Podsiadło (muzyka), Doroty Szulc (fotografia), Bartłomieja Walczuka (grafika) i Daniela Jaroszka (video), nie skupiała się wyłącznie na technicznej biegłości lub zasięgach. Mentorzy, którzy będą wspierać nowe talenty przez cały czas trwania programu, postawili na osobowości, zdolności storytellingowe i unikalność artystyczną.

Bartłomiej Walczuk podsumował obrady jury w następujący sposób: „Zgłosili się do nas ludzie, którzy są bardzo zaawansowani w swoich karierach i totalni nowicjusze. Teraz próbujemy to tak wymieszać, aby miało sens dla ogólnego zarysu projektu”.

Różnorodność form, wspólny cel

Zwycięzcy FENOMENU w 6 interdyscyplinarnych zespołach będą przez kolejne 3 miesiące wspólnie pracować nad produkcją 6 premierowych utworów, 6 teledysków, 6 sesji zdjęciowych i 6 opraw graficznych – wszystko zgodnie z autorską wizją uczestników.

Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:

MUZYKA: Daniel Godson, Kachus, Krzyk Mody, Livka, NEWSKIN, Odet

FOTOGRAFIA: Alicja Kozak, Aleksandra Szczęch-Stencel, Krzysztof Żabski, Paulina Byczek, Róża Kadi, Szymon Kowalczyk

VIDEO: Aleksy Kostka-Zawadzki, Dominik Nawrocki, Karolina Wojtas, Maciej Buszman, Magdalena Chmielewska, Tomasz Kempski

GRAFIKA: Amelia Cel, Henryk Brzeski, Jakub Szlaszyński, Kasia Friedrich, Krzysztof Piła, Zu Rogala

Daniel Jaroszek opisał dobór twórców w zespołach: – Jeżeli jest reżyser, fotograf, artysta, który śpiewa utwór czy jest grafik, który będzie to uzupełniał, to chcieliśmy ich tak poskładać, aby każdy się uzupełniał.

Zwycięzcy w kategorii MUZYKA na scenie ZORZY

Obecnie szóstka zwycięzców w kategorii Muzyka przygotowuje się do występu na festiwalu ZORZA wspierana przez T-Mobile, gdzie zaprezentują się na dedykowanej scenie FNOMN. Każdy artysta i zespół zaprezentują na niej swój autorski materiał.

W związku z ogromną liczbą zgłoszeń w kategorii Muzyka – która cieszyła się największym zainteresowaniem pod względem liczby nadesłanych nagrań – organizatorzy postanowili wyróżnić dodatkowo 12 osób i zespołów. Każdy z nich będzie mógł jednorazowo zaprezentować swoje umiejętności i repertuar na scenie podczas festiwalu – są to: Ania Szlagowska, Antoni Banah, BIOS, BYTY, daymond, KOKAVICE, Piotr Odoszewski, Rozen, Runforrest, Senny, Seweryn, Wiktor Waligóra.

FENOMEN jako część festiwalu ZORZA wspierana przez T-Mobile, to nie jednorazowy konkurs, ale długofalowy projekt dla młodych talentów. Zwycięzcy programu otrzymują realne narzędzia do rozwoju kariery i promocji swojej twórczości – zarówno w sieci, jak i na scenie. Dzięki szerokiemu zasięgowi, profesjonalnemu wsparciu oraz platformie festiwalowej, FENOMEN tworzy nowy model odkrywania i wspierania artystów w Polsce, którzy dzięki wsparciu mentorów mają szansę nie tylko rozwinąć swój warsztat, ale też poznać realia pracy w branży – od koncepcji po finalną realizację i promocję projektu.