David Gilmour wyklucza współpracę z Rogerem Watersem: „Nie ma takiej możliwości”

David Gilmour, legendarny gitarzysta i wokalista Pink Floyd, stanowczo stwierdził, że nie ma żadnej możliwości, by kiedykolwiek ponownie współpracował z byłym kolegą z zespołu, Rogerem Watersem. Konflikt między nimi trwa od czasu odejścia Watersa z grupy w 1985 roku, a w ostatnich latach przybrał wymiar polityczny.

Gilmour krytykuje polityczne poglądy Watersa

W wywiadzie dla The Telegraph, Gilmour został zapytany, co mogłoby go skłonić do ponownej współpracy z Watersem. Odpowiedział krótko:

„Nic. Nie ma na to żadnej możliwości, bym to zrobił.”

W rozmowie z 2024 roku Gilmour dodał, że nie mógłby wystąpić razem z kimś, kto akceptuje traktowanie kobiet i społeczności LGBT w sposób, jaki – jego zdaniem – robi Waters. Z drugiej strony, gitarzysta wyraził chęć powrotu na scenę z nieżyjącym już Rickiem Wrightem, współzałożycielem Pink Floyd i jednym z najbardziej utalentowanych muzyków, jakich znał.

Żona Gilmoura krytykuje Watersa

Żona Davida, Olly Samson, również publicznie skrytykowała poglądy polityczne Watersa, nazywając go w 2023 roku „apologetą Putina” i opisując w bardzo ostrych słowach. Gilmour podzielił się tym postem, dodając, że „każde słowo jest udowodnione jako prawdziwe”.

Roger Waters odpowiedział, określając komentarze Samson jako „prowokacyjne i całkowicie nieprawdziwe” oraz zapowiedział, że „analizuje swoją pozycję” w związku z tymi zarzutami.

Gilmour o przeszłości Pink Floyd

Gilmour przyznał, że rozmowy o Watersie są dla niego męczące:

„Wiesz, w jakiej dekadzie mojego życia Roger odszedł z zespołu? Byłem trzydziestolatkiem. Teraz mam 78 lat. Jaki to ma sens?”

Pomimo napiętej relacji, Gilmour stwierdził w wywiadzie dla Rolling Stone, że pewnego dnia poruszy temat publicznie.

Aktualności Pink Floyd i Davida Gilmoura

W ostatnich latach Pink Floyd sprzedało swoje archiwum muzyczne firmie Sony za 400 milionów dolarów. Gilmour zaznaczył, że decyzja była motywowana chęcią „wyjścia z bagna, w którym byliśmy od dawna”, a nie tylko finansami.

Gilmour niedawno wydał na Blu-ray film z koncertu ‘David Gilmour Live At The Circus Maximus, Rome’, a 12 grudnia ukaże się jubileuszowa, 50. rocznicowa edycja ‘Wish You Were Here’ w formie deluxe box setu.

Wcześniej w tym roku Pink Floyd osiągnęło swój siódmy numer jeden w Wielkiej Brytanii z albumem koncertowym ‘Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII’.