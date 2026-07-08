Dave Grohl wskazał „idealny album”. Frontman Foo Fighters od lat wraca do tej płyty

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL

Dave Grohl zdradził, który album uważa za „idealną płytę”. Lider Foo Fighters podczas rozmowy z BBC 6 Music został zapytany o krążek, który jego zdaniem zasługuje na miano muzycznego arcydzieła.

Muzyk wskazał debiutancki album zespołu Pixies – „Surfer Rosa” z 1988 roku. Jak przyznał, jest to jedna z płyt, do których wielokrotnie wraca i nadal czerpie z niej ogromną przyjemność.

„Surfer Rosa” Pixies zachwyca Dave’a Grohla

Dave Grohl podkreślił, że jednym z największych atutów albumu była produkcja autorstwa Steve’a Albini’ego, uznawanego za jednego z najważniejszych realizatorów dźwięku w historii muzyki alternatywnej.

Według Grohla płyta była wyjątkowa dzięki surowemu, ale jednocześnie niezwykle dopracowanemu brzmieniu. Muzyk zwrócił również uwagę na teksty lidera Pixies, Black Francisa, które łączyły abstrakcyjne pomysły z nietypowym poczuciem humoru.