Dave Grohl wskazał „idealny album”. Frontman Foo Fighters od lat wraca do tej płyty

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL
Dave Grohl zdradził, który album uważa za „idealną płytę”. Lider Foo Fighters podczas rozmowy z BBC 6 Music został zapytany o krążek, który jego zdaniem zasługuje na miano muzycznego arcydzieła.
Muzyk wskazał debiutancki album zespołu Pixies – „Surfer Rosa” z 1988 roku. Jak przyznał, jest to jedna z płyt, do których wielokrotnie wraca i nadal czerpie z niej ogromną przyjemność.
„Surfer Rosa” Pixies zachwyca Dave’a Grohla
Dave Grohl podkreślił, że jednym z największych atutów albumu była produkcja autorstwa Steve’a Albini’ego, uznawanego za jednego z najważniejszych realizatorów dźwięku w historii muzyki alternatywnej.
Według Grohla płyta była wyjątkowa dzięki surowemu, ale jednocześnie niezwykle dopracowanemu brzmieniu. Muzyk zwrócił również uwagę na teksty lidera Pixies, Black Francisa, które łączyły abstrakcyjne pomysły z nietypowym poczuciem humoru.
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Wyjątkowe połączenie głosów Pixies
Frontman Foo Fighters docenił także charakterystyczne połączenie wokali Black Francisa i Kim Deal. Jego zdaniem ich głosy tworzyły niezwykłą harmonię, która wyróżniała zespół na tle innych wykonawców końca lat 80.
Grohl zaznaczył, że prostota kompozycji Pixies była jednym z powodów ich siły i wpłynęła na wielu późniejszych artystów.
„Słuchałem jej chyba 10 tysięcy razy”
Dave Grohl przyznał, że „Surfer Rosa” to album, którego słuchał niezliczoną ilość razy, a mimo upływu lat nadal pozostaje dla niego wyjątkowy.
„Mógłbym słuchać tej płyty codziennie” – podkreślił muzyk, opisując ją jako jeden z najważniejszych albumów w swoim życiu.
„Surfer Rosa” jako klasyk alternatywnego rocka
Debiutancki album Pixies jest dziś uznawany za jeden z najważniejszych krążków w historii alternatywnego rocka. Płyta zawiera m.in. kultowy utwór „Where Is My Mind?”, który zyskał dodatkową popularność po wykorzystaniu w filmie „Fight Club” z 1999 roku.
Album doceniali również inni znani artyści, w tym PJ Harvey oraz Billy Corgan z The Smashing Pumpkins.
Foo Fighters kontynuują koncertową trasę
Dave Grohl obecnie koncertuje wraz z zespołem Foo Fighters podczas europejskiej trasy „Take Cover”. Muzycy promują swój najnowszy album „Your Favorite Toy”, a pierwsze występy spotkały się z pozytywnym odbiorem fanów i krytyków.