DaBaby ostro reaguje na zachowanie fana. Mężczyzna chciał mu wręczyć obraz jego córek

DaBaby znalazł się w centrum uwagi po incydencie z fanem, który chciał podarować mu obraz przedstawiający jego córki. Sprawa wywołała burzę w mediach społecznościowych, ponieważ artysta z Charlotte ostro zareagował na próbę wręczenia prezentu.

Fan próbował podarować obraz – DaBaby odmawia

Do zdarzenia doszło przed klubem nocnym, gdzie fan wręczył DaBaby obraz przedstawiający dwie z jego córek. Malarz nie ukrywał, że liczył na pozytywną reakcję rapera, jednak spotkał się z odmową. DaBaby odpowiedział w mediach społecznościowych w ostrych słowach:

„Jesteś dorosłym facetem i wciąż masz moje dzieci na swoim profilu, mimo że jasno dałem do zrozumienia, że nie czuję się z tym komfortowo. Używanie moich dzieci, jeśli chcesz zrobić wirala, to zła droga. To ojciec mówi, nie raper.”

DaBaby podkreśla rolę ojca

Raper dodał w osobnym wideo:

„Nie akceptuję dorosłych mężczyzn dyskutujących o moich córkach, malujących je czy robiących zdjęcia moim dzieciom. Nie toleruję tego. Nie przyjmuję też obrazów moich córek przed klubem. Szanujcie moje zasady i moją ochronę dla dzieci.”

DaBaby, według danych z marca 2026 roku, jest ojcem pięciorga dzieci. Artysta podkreśla, że bezpieczeństwo i prywatność jego dzieci są dla niego priorytetem, niezależnie od kontrowersyjnych sytuacji w mediach.

Reakcje fanów i przyszłość sytuacji

Incydent pokazuje, jak cienka bywa granica między interakcją fan–celebryta. Fani reagują różnie – część popiera stanowisko DaBaby, inni krytykują jego ostrą odpowiedź. Nie jest jasne, czy malarz całkowicie wycofa się z publikowania obrazów, ale sytuacja może jeszcze wywołać kolejne komentarze w mediach społecznościowych.