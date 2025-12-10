D4vd w ogniu śledztwa: Prezes Rekord Exec przed wielką ławą przysięgłych

fot. mat. pras.

Sprawa D4vd wciąż budzi ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Prezes firmy obsługującej trasę koncertową rapera stanął przed wielką ławą przysięgłych, odpowiadając na pytania prokuratora dotyczące działań po śmierci Celeste Rivas.

Prezes D4vd zeznaje przed wielką ławą przysięgłych

Robert Morgenroth, który pełni funkcję generalnego menedżera w wytwórni Mogul Vision i jednocześnie jest prezesem Zara Brothers Travel – firmy obsługującej trasy koncertowe D4vd – został przesłuchany. W trakcie przesłuchania rozmawiał ze swoim prawnikiem na tyle głośno, że media wychwyciły jak świadek narzekał na przedstawicielkę prokuratury, że była „bardzo natarczywa w pytaniu, dlaczego nie wezwałem policji”.

Kontrowersje wokół decyzji Morgenrotha

Morgenroth tłumaczył, że czuł, iż nie miał obowiązku kontaktować się z policją i chciał jedynie kontynuować trasę koncertową. To wyjaśnienie wzbudza wątpliwości, zwłaszcza że D4vd był w trakcie tournee, gdy ciało Celeste zostało znalezione w jego samochodzie Tesla, zaparkowanym w pobliżu domu, który wynajmował w Los Angeles.

Śledztwo LAPD i rola prokuratury w sprawie D4vd

D4vd znajduje się w centrum zainteresowania zarówno LAPD, jak i Prokuratury Okręgowej hrabstwa Los Angeles. Funkcjonariusze badają okoliczności śmierci Celeste Rivas, a obecność Morgenthrotha przed wielką ławą przysięgłych jest kluczowa dla dalszego postępowania.

Co dalej w sprawie D4vd?

Na chwilę obecną nie ujawniono szczegółowego harmonogramu śledztwa ani dalszych decyzji prokuratury. Wszystko wskazuje jednak na to, że sprawa będzie miała istotne konsekwencje prawne zarówno dla samego rapera, jak i jego otoczenia biznesowego.