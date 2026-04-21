D4vd oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia i czyny seksualne wobec 13-latki. Grozi mu dożywocie a nawet kara śmierci

„Zarzuty te należą do najpoważniejszych, jakie może postawić prokuratura"

2026.04.21

D4vd (David Anthony Burke), został formalnie oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia w sprawie śmierci 14-letniej Celeste Rivas Hernandez. Sprawa ta wstrząsnęła opinią publiczną i jest jedną z najgłośniejszych w ostatnim czasie.

Najpoważniejsze zarzuty prokuratury

Decyzję o postawieniu zarzutów ogłosił Nathan Hochman z biura Los Angeles County District Attorney. W swoim oświadczeniu podkreślił wagę sprawy:

„Zarzuty te należą do najpoważniejszych, jakie może postawić prokuratura”

Oprócz morderstwa pierwszego stopnia, akt oskarżenia obejmuje również czyny seksualne wobec osoby poniżej 14. roku życia oraz okaleczenie zwłok.

Wstrząsające ustalenia śledczych

Według prokuratury relacja między oskarżonym a ofiarą miała rozpocząć się, gdy dziewczyna miała zaledwie 13 lat. W komunikacie podkreślono:

„Celeste była jeszcze dzieckiem, poniżej 14. roku życia, kiedy David Burke miał dopuszczać się wobec niej wielokrotnych czynów o charakterze seksualnym”

Śledczy twierdzą, że gdy nastolatka zagroziła ujawnieniem sprawy, doszło do zabójstwa, a następnie ukrycia i poćwiartowania ciała.

Makabryczne odkrycie w samochodzie

Szczątki Celeste Rivas Hernandez odnaleziono we wrześniu 2025 roku w samochodzie marki Tesla należącym do muzyka. Ciało znajdowało się w zaawansowanym stanie rozkładu, co znacznie utrudniło ustalenie przyczyny śmierci.

Szef Los Angeles Police Department, Jim McDonnell, zaznaczył:

„Stan szczątków opóźnił możliwość ustalenia przyczyny śmierci przez biegłego sądowego”

Możliwa kara: dożywocie lub kara śmierci

Zarzuty obejmują tzw. szczególne okoliczności, takie jak działanie z premedytacją czy zabójstwo świadka. Oznacza to, że oskarżonemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego, a nawet kara śmierci.

Prokuratura podkreśla jednak, że decyzja o ewentualnym wnioskowaniu o najwyższy wymiar kary zostanie podjęta na późniejszym etapie postępowania.

Apel służb i dalszy przebieg sprawy

Śledztwo trwało ponad siedem miesięcy i od początku budziło ogromne zainteresowanie. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje, o zgłaszanie się do odpowiednich służb.

Szef policji podkreślił:

„Chcę jasno powiedzieć: moim obowiązkiem nie jest podsycanie spekulacji, lecz doprowadzenie do wymierzenia sprawiedliwości”

Podsumowanie

Sprawa D4vd to jedno z najgłośniejszych postępowań kryminalnych ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych. Łączy świat muzyki z poważnymi zarzutami karnymi, a jej dalszy rozwój będzie uważnie obserwowany przez media i opinię publiczną.

