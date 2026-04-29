D4vd oskarożony o wykorzytywanie 13-latki i morderstwo prosi sędzioego o fryzjera i eleganckie ubranie

Sprawa dotycząca D4vd nabiera medialnego rozgłosu nie tylko ze względu na poważne zarzuty karne, ale również nietypowe wątki związane z jego przygotowaniami do rozprawy sądowej. Artysta, przebywający obecnie w areszcie, miał zwrócić uwagę sądu na kwestie swojego wyglądu podczas przesłuchania wstępnego.

Prośba o „courtroom-ready look” – sąd odmawia

Według dokumentów sądowych, zespół obrony D4vd wnioskował o możliwość wystąpienia w eleganckim stroju, takim jak spodnie materiałowe i koszula. Celem miało być zaprezentowanie się w bardziej formalny sposób podczas rozprawy.

Sąd jednak nie przychylił się do tej prośby. Ostatecznie zdecydowano, że artysta będzie występował w standardowym stroju więziennym, zgodnie z procedurami obowiązującymi osoby przebywające w areszcie.

Jedna zgoda – fryzura przed rozprawą

Choć prośba o zmianę stroju została odrzucona, D4vd odniósł częściowy sukces w innej kwestii. Sędzia Charlaine F. Olmedo wydała decyzję, zgodnie z którą artysta ma otrzymać strzyżenie przed rozprawą zaplanowaną na 1 maja.

Jak podają media, decyzja ta została podjęta w trosce o podstawowe standardy wyglądu oskarżonego podczas postępowania sądowego.

Poważne zarzuty wobec D4vd

Mimo nietypowych doniesień dotyczących przygotowań do rozprawy, sprawa ma bardzo poważny charakter. D4vd został zatrzymany 16 kwietnia i oskarżony o zabójstwo Celeste Rivas Hernandez.

Postawiono mu między innymi zarzuty morderstwa pierwszego stopnia, ciągłego wykorzystywania seksualnego osoby poniżej 14. roku życia oraz zbezczeszczenia zwłok.

Brak kaucji i możliwe konsekwencje

Artysta nie przyznał się do winy i obecnie pozostaje w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją. W przypadku skazania może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności, a w najcięższym scenariuszu nawet kara śmierci, w zależności od decyzji sądu i kwalifikacji czynu.

Przebieg sprawy i zainteresowanie mediów

Sprawa D4vd wzbudza ogromne zainteresowanie mediów ze względu na zarówno powagę zarzutów, jak i nietypowe elementy postępowania, takie jak spory o ubiór czy wygląd oskarżonego przed rozprawą.

Proces wstępny ma odbyć się na początku maja i może okazać się kluczowy dla dalszego przebiegu sprawy.