D4vd oskarożony o wykorzytywanie 13-latki i morderstwo prosi sędzioego o fryzjera i eleganckie ubranie

Sprawa dotycząca D4vd nabiera medialnego rozgłosu nie tylko ze względu na poważne zarzuty karne

2026.04.29

d4vd mugshot

Sprawa dotycząca D4vd nabiera medialnego rozgłosu nie tylko ze względu na poważne zarzuty karne, ale również nietypowe wątki związane z jego przygotowaniami do rozprawy sądowej. Artysta, przebywający obecnie w areszcie, miał zwrócić uwagę sądu na kwestie swojego wyglądu podczas przesłuchania wstępnego.

Prośba o „courtroom-ready look” – sąd odmawia

Według dokumentów sądowych, zespół obrony D4vd wnioskował o możliwość wystąpienia w eleganckim stroju, takim jak spodnie materiałowe i koszula. Celem miało być zaprezentowanie się w bardziej formalny sposób podczas rozprawy.

Sąd jednak nie przychylił się do tej prośby. Ostatecznie zdecydowano, że artysta będzie występował w standardowym stroju więziennym, zgodnie z procedurami obowiązującymi osoby przebywające w areszcie.

Jedna zgoda – fryzura przed rozprawą

Choć prośba o zmianę stroju została odrzucona, D4vd odniósł częściowy sukces w innej kwestii. Sędzia Charlaine F. Olmedo wydała decyzję, zgodnie z którą artysta ma otrzymać strzyżenie przed rozprawą zaplanowaną na 1 maja.

Jak podają media, decyzja ta została podjęta w trosce o podstawowe standardy wyglądu oskarżonego podczas postępowania sądowego.

Poważne zarzuty wobec D4vd

Mimo nietypowych doniesień dotyczących przygotowań do rozprawy, sprawa ma bardzo poważny charakter. D4vd został zatrzymany 16 kwietnia i oskarżony o zabójstwo Celeste Rivas Hernandez.

Postawiono mu między innymi zarzuty morderstwa pierwszego stopnia, ciągłego wykorzystywania seksualnego osoby poniżej 14. roku życia oraz zbezczeszczenia zwłok.

Brak kaucji i możliwe konsekwencje

Artysta nie przyznał się do winy i obecnie pozostaje w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją. W przypadku skazania może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności, a w najcięższym scenariuszu nawet kara śmierci, w zależności od decyzji sądu i kwalifikacji czynu.

Przebieg sprawy i zainteresowanie mediów

Sprawa D4vd wzbudza ogromne zainteresowanie mediów ze względu na zarówno powagę zarzutów, jak i nietypowe elementy postępowania, takie jak spory o ubiór czy wygląd oskarżonego przed rozprawą.

Proces wstępny ma odbyć się na początku maja i może okazać się kluczowy dla dalszego przebiegu sprawy.

