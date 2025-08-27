Szukaj
CGM

Czwarty utwór Radiohead trafił na listę Billboard Hot 100 po 28 latach. Wszystko dzięki TikTokowi

Radiohead odnotowali niespodziewany sukces w USA

2025.08.27

opublikował:

Czwarty utwór Radiohead trafił na listę Billboard Hot 100 po 28 latach. Wszystko dzięki TikTokowi

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Radiohead odnotowali niespodziewany sukces w USA – ich utwór „Let Down” z kultowego albumu OK Computer z 1997 roku trafił do zestawienia Billboard Hot 100, 28 lat po premierze.

„Let Down” staje się czwartym hitem Radiohead w USA

„Let Down”, wydany pierwotnie jako singiel w 1997 roku, w tym tygodniu zadebiutował na 91. miejscu Billboard Hot 100. Stało się to za sprawą ogromnej popularności utworu na TikToku, gdzie nagrania z jego udziałem zgromadziły miliony wyświetleń.

To czwarty utwór Radiohead, który znalazł się w amerykańskim notowaniu – wcześniej udało się to piosenkom:

„Creep” (1993, miejsce 34 – największy hit zespołu w USA),

„High And Dry” (1995, miejsce 78),

„Nude” (2008, miejsce 37).

Od OK Computer do TikToka

„Let Down” przy pierwszym wydaniu spędził siedem tygodni na brytyjskiej liście singli, osiągając jedynie 85. pozycję. Nową popularność zdobył m.in. dzięki serialowi „The Bear” (Disney+), którego finał pierwszego sezonu w 2022 roku wykorzystał utwór jako muzykę tła.

Jak podaje The Guardian, najpopularniejszy filmik na TikToku z „Let Down” przedstawia pary z klasycznych filmów w wersji AI, pozujących z wyimaginowanymi dziećmi. Nagranie zebrało już 4,2 miliona polubień.

Czy Radiohead wrócą z nowym albumem?

Radiohead nie wydali nowej płyty od 2016 roku (A Moon Shaped Pool). W marcu 2025 roku pojawiły się plotki o możliwym powrocie zespołu po tym, jak muzycy założyli nową spółkę RHEUK25 LLP i zarezerwowali terminy w wybranych europejskich miastach pod serię koncertów-rezydencji.

Jednak sami członkowie studzą oczekiwania. Colin Greenwood przyznał, że „robili próby”, ale nie oznacza to rychłej trasy. Jonny Greenwood dodał, że „było to zabawne i naturalne”, lecz „nie ma planów na nowy materiał”, bo każdy z muzyków pracuje nad własnymi projektami.

Thom Yorke z kolei podkreślił, że „naprawdę nie obchodzi go”, czy fani chcą powrotu Radiohead – wokalista w ostatnich latach skupia się na projekcie The Smile. W międzyczasie zespół przygotował także album koncertowy z archiwalnych nagrań z ery „Hail To The Thief” oraz otworzył nową wystawę „This Is What You Get”.

Tagi


Popularne newsy

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów
NEWS

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”
NEWS

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa
NEWS

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?
NEWS

Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki
NEWS

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe
NEWS

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”
NEWS

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Polecane

CGM
Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z utworem „Nadprzestrzenie” na barce we Wrocławiu

Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z utworem „Nadprzestrzenie” na barce ...

Wielki finał Zorzy w najbiższy weekend w Katowicach

7 minut temu

CGM
Snoop Dogg boi się chodzić do kina przez wątki LGBTQ+ w filmach dla dzieci

Snoop Dogg boi się chodzić do kina przez wątki LGBTQ+ w filmach dla dz ...

"Wrzucacie mnie w środek gówna, na które nie mam odpowiedzi…"

1 godzinę temu

CGM
Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasikałoby na ciebie, nawet jakbyś się paliła”

Ostre słowa Kelly Osbourne po żarcie o jej ojcu: „Birmingham nie nasik ...

Kontrowersyjny żart Becky Lynch

2 godziny temu

CGM
Lana Del Rey zmienia tytuł nowej płyty na „Stove”. Premiera dopiero w 2026 roku

Lana Del Rey zmienia tytuł nowej płyty na „Stove”. Premiera dopiero w ...

Od „Lasso” do „Stove”. Liczne zmiany przed premierą

2 godziny temu

CGM
Piekło zamarzło. Donald Trump gratuluje Taylor Swift i Travisowi Kelce zaręczyn

Piekło zamarzło. Donald Trump gratuluje Taylor Swift i Travisowi Kelce ...

Od nienawiści do miłości

2 godziny temu

CGM
Pogrzeb Stanisława Soyki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy

Pogrzeb Stanisława Soyki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy

Stanisław Soyka spocznie na warszawskich Powązkach

2 godziny temu