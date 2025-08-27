Czwarty utwór Radiohead trafił na listę Billboard Hot 100 po 28 latach. Wszystko dzięki TikTokowi

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Radiohead odnotowali niespodziewany sukces w USA – ich utwór „Let Down” z kultowego albumu OK Computer z 1997 roku trafił do zestawienia Billboard Hot 100, 28 lat po premierze.

„Let Down” staje się czwartym hitem Radiohead w USA

„Let Down”, wydany pierwotnie jako singiel w 1997 roku, w tym tygodniu zadebiutował na 91. miejscu Billboard Hot 100. Stało się to za sprawą ogromnej popularności utworu na TikToku, gdzie nagrania z jego udziałem zgromadziły miliony wyświetleń.

To czwarty utwór Radiohead, który znalazł się w amerykańskim notowaniu – wcześniej udało się to piosenkom:

„Creep” (1993, miejsce 34 – największy hit zespołu w USA),

„High And Dry” (1995, miejsce 78),

„Nude” (2008, miejsce 37).

Od OK Computer do TikToka

„Let Down” przy pierwszym wydaniu spędził siedem tygodni na brytyjskiej liście singli, osiągając jedynie 85. pozycję. Nową popularność zdobył m.in. dzięki serialowi „The Bear” (Disney+), którego finał pierwszego sezonu w 2022 roku wykorzystał utwór jako muzykę tła.

Jak podaje The Guardian, najpopularniejszy filmik na TikToku z „Let Down” przedstawia pary z klasycznych filmów w wersji AI, pozujących z wyimaginowanymi dziećmi. Nagranie zebrało już 4,2 miliona polubień.

Czy Radiohead wrócą z nowym albumem?

Radiohead nie wydali nowej płyty od 2016 roku (A Moon Shaped Pool). W marcu 2025 roku pojawiły się plotki o możliwym powrocie zespołu po tym, jak muzycy założyli nową spółkę RHEUK25 LLP i zarezerwowali terminy w wybranych europejskich miastach pod serię koncertów-rezydencji.

Jednak sami członkowie studzą oczekiwania. Colin Greenwood przyznał, że „robili próby”, ale nie oznacza to rychłej trasy. Jonny Greenwood dodał, że „było to zabawne i naturalne”, lecz „nie ma planów na nowy materiał”, bo każdy z muzyków pracuje nad własnymi projektami.

Thom Yorke z kolei podkreślił, że „naprawdę nie obchodzi go”, czy fani chcą powrotu Radiohead – wokalista w ostatnich latach skupia się na projekcie The Smile. W międzyczasie zespół przygotował także album koncertowy z archiwalnych nagrań z ery „Hail To The Thief” oraz otworzył nową wystawę „This Is What You Get”.