Czołowy francuski raper szantażuje Kyliana Mbappé

fot. Sandro Halank / Wikipedia

Kilka dni temu gruchnęła wiadomość, że Kylian Mbappé postanowił pozwać swój były klub. Napastnik reprezentacji Francji oskarża PSG o mobbing. W obronie francuskiego klubu niespodziewanie stanął Booba. Czołowy reprezentant francuskiej sceny rapowej szantażuje piłkarza, odgrażając się, że jeśli ten nie odpuści, to Booba skompromituje go publicznie.

Booba zniszczy Mbappé?

Choć Mbappé pojechał z Realem Madryt na Klubowe Mistrzostwa Świata do USA, póki co nie zagrał w turnieju ani minuty. Gwiazda hiszpańskiego klubu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Tymczasem Booba odgraża się w mediach społecznościowych, że ujawni kompromitujące go informacje, a tym samym zniszczy reputację piłkarza.

– Jeśli nie zostawisz Nassera (Al-Khelaifiego – prezesa PSG) w spokoju, ujawnię, co robiłeś w Palm Beach, z kim byłeś… i jak złapałeś zapalenie żołądka i jelit. Przestań grać w gierki, Kiki – proponuje Kylianowi Booba.