Członek AC/DC trafił do szpitala przed koncertem w Argentynie

Gitarzysta zespołu AC/DC, Stevie Young, został hospitalizowany tuż przed kolejnym przystankiem trasy „PWR Up” w Argentynie. Mimo niepokojących doniesień, wszystko wskazuje na to, że muzyk wróci na scenę zgodnie z planem.
Problemy zdrowotne przed koncertem w Buenos Aires
Stevie Young, pełniący rolę gitarzysty rytmicznego w AC/DC, poczuł się gorzej po przylocie do Buenos Aires. Z ostrożności zdecydowano o jego hospitalizacji, gdzie przechodzi obecnie szczegółowe badania. Według oficjalnego oświadczenia, jego stan jest stabilny, a sam artysta pozostaje w dobrym nastroju.
Czy koncert AC/DC w Argentynie jest zagrożony?
Zespół AC/DC ma zaplanowane trzy wyprzedane koncerty na stadionie Monumental w Buenos Aires. Pierwszy z nich odbędzie się już 23 marca i – zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli muzyka – Stevie Young powinien być gotowy do występu.
Fani mogą więc odetchnąć z ulgą – wszystko wskazuje na to, że harmonogram trasy „PWR Up” nie ulegnie zmianie.
Trasa „PWR Up” – powrót legendy rocka
Trasa koncertowa „PWR Up” promuje album „Power Up” z 2020 roku, który jest 17. studyjnym wydawnictwem AC/DC. Płyta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, a krytycy podkreślali, że zespół pozostał wierny swojemu klasycznemu brzmieniu.
Koncerty w ramach trasy przyciągają tłumy fanów na całym świecie, a energia zespołu nie słabnie mimo niemal 50 lat na scenie.
Niezmienna energia AC/DC na scenie
Ostatnie występy AC/DC udowadniają, że grupa wciąż potrafi dostarczyć widowisko na najwyższym poziomie. Podczas koncertów nie brakuje największych hitów, takich jak „Back In Black”, „Thunderstruck” czy „Shoot To Thrill”.
Co ciekawe, jeden z koncertów w Australii był tak energetyczny, że zarejestrowały go urządzenia sejsmiczne – to dowód na potężną siłę brzmienia zespołu.
Skład zespołu AC/DC na trasie
Obecny skład zespołu tworzą:
- Brian Johnson (wokal)
- Angus Young (gitara prowadząca)
- Stevie Young (gitara rytmiczna)
- Matt Laug (perkusja)
- Chris Chaney (bas)
To połączenie doświadczenia i świeżej energii, które doskonale sprawdza się na scenie.