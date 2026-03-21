Członek AC/DC trafił do szpitala przed koncertem w Argentynie

Gitarzysta zespołu AC/DC, Stevie Young, został hospitalizowany tuż przed kolejnym przystankiem trasy „PWR Up” w Argentynie. Mimo niepokojących doniesień, wszystko wskazuje na to, że muzyk wróci na scenę zgodnie z planem.

Problemy zdrowotne przed koncertem w Buenos Aires

Stevie Young, pełniący rolę gitarzysty rytmicznego w AC/DC, poczuł się gorzej po przylocie do Buenos Aires. Z ostrożności zdecydowano o jego hospitalizacji, gdzie przechodzi obecnie szczegółowe badania. Według oficjalnego oświadczenia, jego stan jest stabilny, a sam artysta pozostaje w dobrym nastroju.

Czy koncert AC/DC w Argentynie jest zagrożony?

Zespół AC/DC ma zaplanowane trzy wyprzedane koncerty na stadionie Monumental w Buenos Aires. Pierwszy z nich odbędzie się już 23 marca i – zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli muzyka – Stevie Young powinien być gotowy do występu.

Fani mogą więc odetchnąć z ulgą – wszystko wskazuje na to, że harmonogram trasy „PWR Up” nie ulegnie zmianie.

Trasa „PWR Up” – powrót legendy rocka

Trasa koncertowa „PWR Up” promuje album „Power Up” z 2020 roku, który jest 17. studyjnym wydawnictwem AC/DC. Płyta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, a krytycy podkreślali, że zespół pozostał wierny swojemu klasycznemu brzmieniu.

Koncerty w ramach trasy przyciągają tłumy fanów na całym świecie, a energia zespołu nie słabnie mimo niemal 50 lat na scenie.

Niezmienna energia AC/DC na scenie

Ostatnie występy AC/DC udowadniają, że grupa wciąż potrafi dostarczyć widowisko na najwyższym poziomie. Podczas koncertów nie brakuje największych hitów, takich jak „Back In Black”, „Thunderstruck” czy „Shoot To Thrill”.

Co ciekawe, jeden z koncertów w Australii był tak energetyczny, że zarejestrowały go urządzenia sejsmiczne – to dowód na potężną siłę brzmienia zespołu.

Skład zespołu AC/DC na trasie

Obecny skład zespołu tworzą:

Brian Johnson (wokal)

Angus Young (gitara prowadząca)

Stevie Young (gitara rytmiczna)

Matt Laug (perkusja)

Chris Chaney (bas)

To połączenie doświadczenia i świeżej energii, które doskonale sprawdza się na scenie.