„Cry About It!” – Kali Uchis i Ravyn Lenae łączą siły

fot. mat. pras.

Kali Uchis zaprezentowała nowy singiel „Cry About It!”. Piosenka nagrana wspólnie z Ravyn Lenae jest pierwszą zapowiedzią szykowanego na 26 września krążka „Sincerely: P.S. (Deluxe)”, czyli poszerzonej wersji wydanego wiosną „Sincerely”.

W przerwie między koncertami na swojej spektakularnej trasie Uchis pojawiła się wspólnie z Lenae w programie Jimmy’ego Fallona, by wykonać „Cry About It!” na żywo. Fani mogli usłyszeć wcześniej piosenkę podczas koncertów w ramach „The Sincerely, Tour”.

Dwujęzyczny singiel otwiera „Sincerely: P.S. (Deluxe)”. Album – napisany i wyprodukowany przez Uchis – powstał po narodzinach jej dziecka i stanowi najbardziej intymne i osobiste dzieło w karierze Kali. To świadectwo uzdrawiającej mocy głębokiej miłości oraz wyjątkowy zapis sposobu, w jaki artystka romantyzuje życie i swój wewnętrzny świat. Wydana w maju podstawowa wersja „Sincerely” zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200. Artystka promowała ją singlami „All I Can Say”, „Sunshine & Rain…” oraz „ILYSMIH”. „Rolling Stone” określił krążek mianem „wrażliwej medytacji nad macierzyństwem i pamięcią”, dodając: „Znalazło się tam wszystko: miłość i ból, niebo i ziemia, narodziny i strata”.