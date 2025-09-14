Szukaj
CGM

„Cry About It!” – Kali Uchis i Ravyn Lenae łączą siły

Piosenka promuje edycję deluxe tegorocznego albumu Kali.

2025.09.14

opublikował:

„Cry About It!” – Kali Uchis i Ravyn Lenae łączą siły

fot. mat. pras.

Kali Uchis zaprezentowała nowy singiel „Cry About It!”. Piosenka nagrana wspólnie z Ravyn Lenae jest pierwszą zapowiedzią szykowanego na 26 września krążka „Sincerely: P.S. (Deluxe)”, czyli poszerzonej wersji wydanego wiosną „Sincerely”.

W przerwie między koncertami na swojej spektakularnej trasie Uchis pojawiła się wspólnie z Lenae w programie Jimmy’ego Fallona, by wykonać „Cry About It!” na żywo. Fani mogli usłyszeć wcześniej piosenkę podczas koncertów w ramach „The Sincerely, Tour”.

Dwujęzyczny singiel otwiera „Sincerely: P.S. (Deluxe)”. Album – napisany i wyprodukowany przez Uchis – powstał po narodzinach jej dziecka i stanowi najbardziej intymne i osobiste dzieło w karierze Kali. To świadectwo uzdrawiającej mocy głębokiej miłości oraz wyjątkowy zapis sposobu, w jaki artystka romantyzuje życie i swój wewnętrzny świat. Wydana w maju podstawowa wersja „Sincerely” zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200. Artystka promowała ją singlami „All I Can Say”, „Sunshine & Rain…” oraz „ILYSMIH”. „Rolling Stone” określił krążek mianem „wrażliwej medytacji nad macierzyństwem i pamięcią”, dodając: „Znalazło się tam wszystko: miłość i ból, niebo i ziemia, narodziny i strata”.

 

Tagi


Popularne newsy

Eldo skrytykował Dizkreta. „Nie da się zrobić kariery, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200”
NEWS

Eldo skrytykował Dizkreta. „Nie da się zrobić kariery, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200”

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”
NEWS

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a
NEWS

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

Quebo vs Don Diego na Gromdzie
NEWS

Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Limp Bizkit wracają w wielkim stylu. Nowy singiel nawiązuje do najlepszych lat grupy
NEWS

Limp Bizkit wracają w wielkim stylu. Nowy singiel nawiązuje do najlepszych lat grupy

Cezary Pazura pojawi się w filmie, który bazuje na hip-hopowych wersach
NEWS

Cezary Pazura pojawi się w filmie, który bazuje na hip-hopowych wersach

Sharon Osbourne przemówiła po raz pierwszy po śmierci Ozzy’ego
NEWS

Sharon Osbourne przemówiła po raz pierwszy po śmierci Ozzy’ego

Polecane

CGM
Michael Patrick Kelly powraca z nowym singlem

Michael Patrick Kelly powraca z nowym singlem

Artysta zapowiada album "Traces".

1 godzinę temu

CGM
Maja Hyży wkręciła fanów, że jest w ciąży. „Lubię prowokować”

Maja Hyży wkręciła fanów, że jest w ciąży. „Lubię prowokować&#82 ...

"Lubię czasami dawać dwuznaczne zdjęcia".

1 godzinę temu

CGM
„Chroma Jets” – nowy singiel The Smashing Pumpkins

„Chroma Jets” – nowy singiel The Smashing Pumpkins

Zespół utrzymuje niezłe tempo.

2 godziny temu

CGM
Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

"Oddaj to wiosło powodzianom" - proponuje Mes.

4 godziny temu

CGM
Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

Federacja podsyca zainteresowanie.

11 godzin temu

CGM
65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku

65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku

Skąd nawiązanie do polskiego miasta na koncercie brytyjskiej grupy?

11 godzin temu