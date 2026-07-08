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Córki Diddy’ego ruszają z własną marką odzieżową. „Jestem z nich niezwykle dumny”

Jessie i D'Lila Combs stworzyły własny brand

2026.07.08

opublikował:

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Jessie i D’Lila Combs, 18-letnie córki Seana „Diddy’ego” Combsa, oficjalnie zadebiutowały w świecie mody. Bliźniaczki uruchomiły własną markę streetwearową o nazwie 12TWINTY1, która będzie oferować odzież unisex.

Siostry od kilku tygodni zapowiadały projekt w mediach społecznościowych, a teraz marka oficjalnie rozpoczęła działalność.

Diddy zabrał głos z więzienia

Choć Sean „Diddy” Combs przebywa obecnie w zakładzie karnym Fort Dix, postanowił skomentować sukces swoich córek.

W przesłanym oświadczeniu wyraził dumę z Jessie i D’Lili, podkreślając, że samodzielnie wypracowały swoją markę i konsekwentnie realizowały własną wizję.

Zdaniem rapera ich projekt jest efektem ciężkiej pracy, odwagi oraz kreatywności, a nowa marka powinna być oceniana przede wszystkim przez pryzmat jakości oferowanych produktów.

12TWINTY1 ma podbić rynek streetwearu

Nowa marka 12TWINTY1 skierowana jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Choć szczegóły dotyczące pierwszej kolekcji nie zostały jeszcze szeroko ujawnione, siostry od dawna budowały zainteresowanie projektem w mediach społecznościowych.

Wiele wskazuje na to, że brand będzie inspirowany nowoczesnym stylem ulicznym i modą młodego pokolenia.

Córki Diddy’ego coraz mocniej zaznaczają swoją pozycję

Jessie i D’Lila Combs coraz częściej pojawiają się na branżowych wydarzeniach oraz w towarzystwie największych gwiazd świata mody i show-biznesu.

W ostatnim czasie były widywane m.in. z Kim Kardashian, Kylie Jenner oraz Kaią Gerber, które od lat z sukcesami rozwijają własne biznesy modowe.

Start marki 12TWINTY1 pokazuje, że córki Diddy’ego chcą budować własną pozycję w branży niezależnie od kariery swojego ojca.

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