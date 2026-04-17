Córka zmarłego Conrado Yaneza, legendy „MBTM” na scenie programu. „To piosenka dedykowana tacie”

W najbliższym odcinku programu Must Be The Music widzowie będą świadkami wyjątkowo emocjonalnego występu. Na scenie pojawi się Oliwia Yanez — córka zmarłego w 2025 roku zwycięzcy show, Conrado Yanez.

Piosenka pełna emocji i wspomnień

Występ Oliwii będzie miał bardzo osobisty charakter. Młoda wokalistka zdecydowała się wykonać utwór dedykowany swojemu tacie, podkreślając, jak ważną rolę odegrał w jej życiu:

„Jest to piosenka dedykowana tacie, jest to piosenka o nim”

To właśnie Conrado Yanez od najmłodszych lat zaszczepił w niej miłość do muzyki. Dzięki jego filipińskim korzeniom dom rodzinny był pełen dźwięków i artystycznej energii.

„Muzyka mnie stworzyła”

Oliwia Yanez nie ukrywa, że dorastała w świecie muzyki:

„Można powiedzieć, że ja wychowałam się na muzyce, że mnie muzyka stworzyła”

Już jako dziecko inspirowała się piosenkami z bajek, a swoje pierwsze występy dawała podczas szkolnych wydarzeń.

Trudna strata i szczere wyznanie

Najbardziej poruszającym momentem będzie jednak osobiste wyznanie artystki dotyczące śmierci ojca:

„Mój tata długo chorował i niestety przegrał z chorobą, zmarł…”

To właśnie te emocje znajdą odzwierciedlenie w jej interpretacji utworu „Aniołom szepnij to”.