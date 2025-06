Córka Eminema mówi o prywatności: „Teraz rozumiem mojego tatę”

Hailie Jade, córka Eminema, po raz pierwszy publicznie odniosła się do tego, jak macierzyństwo zmieniło jej spojrzenie na kwestie prywatności. W rozmowie z magazynem People przyznała, że dopiero teraz, jako mama, w pełni rozumie walkę swojego ojca o ochronę życia prywatnego.

Hailie Jade: „Zrozumiałam jego potrzebę ochrony prywatności”

Hailie, która urodziła swojego pierwszego syna w marcu tego roku, mówi, że stara się znaleźć równowagę między dzieleniem się radością z fanami a zachowaniem prywatności:

„Będąc przez całe życie w świetle reflektorów, nauczyłam się, jak ważne jest, by wiedzieć, co pokazywać publicznie, a co zostawiać tylko dla siebie.”