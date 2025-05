Co za wieść – Returnersi wracają

Choć Little i Chwiał są cały czas aktywni na scenie rapowej, zarówno jako solo jak i pod szyldem The Returners, to od wydania ich jedynego jak dotąd albumu producenckiego minęła już niemal dekada. „Nowa stara szkoła” trafiła na rynek w 2016 r. nakładem Prosto. Wygląda na to, że wkrótce możemy się spodziewać nowego wydawnictwa. Artyści opublikowali na Instagramie post, w którym wyjaśnili, co się z nimi działo w ostatnich latach i zapowiedzieli nowy projekt. Szczegóły mają się pojawić lada dzień, póki co zostawiamy Was z komunikatem Returnersów:

Nowy projekt w drodze

– Przez ostatnie lata „trochę” zaniedbaliśmy nasz Instagram i social media ogólnie – nie da się ukryć, no ale stała się klasyczna proza życia i skupienie na innych tematach. Zaangażowanie Chwiała w wytwórnię 2020 oraz masę innych projektów, Litlas natomiast robiący w video jako Szerszeń – było tego sporo ostatnie lata i nie do końca po drodze było nam tutaj.

Łączy nas chyba to, że robimy swoją robotę w ciszy i to ona ma być naszą wizytówką, a nie robienie szumu i contentu dookoła niej. Więc jeśli tu jesteś – dzięki!

Z tego miejsca zapowiadamy, że wracamy do regularnego wydawania muzyki spod szyldu The Returners i będzie jej znacznie więcej niż przez ostatnie lata. To też nie jest tak, że leżeliśmy z gnojami wyciągniętymi do góry i nic nie produkowaliśmy, bo mieliśmy swoje albumy i ciągle gdzieś się muzycznie udzielaliśmy (i to nie byle gdzie i z kim), ACZKOLWIEK ostatnie 2 lata… no nie robiliśmy tego tyle ile byśmy chcieli.

Będziemy Was o wszystkim tutaj informować, postaramy się nie wyłożyć na to wiadomo czego. Lada dzień pierwsze info o naszym nadchodzącym projekcie i muzyce ogólnie.