Co tu się wydarzyło? Orange Warsaw Festival 2025 przechodzi do historii

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Orange Warsaw Festival 2025 okazał się jedną z najbardziej niezapomnianych edycji w historii tego wydarzenia. 30 i 31 maja na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie bawiło się ponad 50 tysięcy fanów muzyki, a drugi dzień festiwalu został całkowicie wyprzedany. Tegoroczny OWF 2025 to prawdziwe święto muzyki, różnorodności i emocji – wszystko to w samym sercu Warszawy.

Chappell Roan i Charli XCX – headlinerki, które porwały tłumy

To właśnie koncerty Chappell Roan i Charli XCX przyciągnęły ogromne zainteresowanie fanów. Obie artystki zaprezentowały w Warszawie pierwsze europejskie koncerty w 2025 roku, co podkreśliły nawet na swoich oficjalnych koszulkach – z Warszawą jako punktem startowym trasy.

Chappell Roan porwała publiczność premierowym show z efektowną scenografią i autentycznym przekazem. Jej słowa: „Thank you for respecting me” oddają ducha całego festiwalu – pełnego otwartości i akceptacji.

Charli XCX: „Warsaw You’re On Fire”

Po występie Chappell, Charli zdradziła publiczności, że dostała od niej wiadomość z ostrzeżeniem: „You better be ready for this Warsaw crowd”. I rzeczywiście – jej sobotni koncert był prawdziwym katharsis, pełnym energii, tańca i bezgranicznej radości, która ogarnęła całe tłumy.

Marina, Loreen, Michael Kiwanuka – emocje na najwyższym poziomie

Sobotni line-up na Orange Stage dopełniła Marina, która wybrała OWF 2025 jako jedyny europejski koncert w tym roku. Jej występ był prawdziwym ukłonem w stronę polskich fanów.

Deszczowy, zjawiskowy koncert dała Loreen, a Michael Kiwanuka wprowadził wszystkich w refleksyjny nastrój. Swoją dawkę energetycznego emo-rapu i mocnych basów dołożył także Bladee.

Elektronika na najwyższym poziomie – Jamie xx i Barry Can’t Swim

Jamie xx, uznany twórca i DJ, rozgrzał Orange Stage w piątek, serwując porywający set pełen brzmień klubowych i alternatywnych. Z kolei Barry Can’t Swim hipnotyzująco zamknął OWF 2025 na Warsaw Stage – i tym samym ugruntował swoją pozycję jako nowa gwiazda muzyki elektronicznej.

Polska scena też błyszczała! Szczyl, Sara James, Margaret i inni

Orange Warsaw Festival 2025 to także silna reprezentacja polskich artystów. Na głównej scenie wystąpił m.in. Szczyl – prezentując autorską, alternatywną wizję hip-hopu. Na Warsaw Stage wystąpili m.in. Bambi, Kuban, Chivas, Margaret, Hubert., Sara James, Coals oraz Lordofon – pokazując, jak różnorodna i utalentowana jest polska scena muzyczna.