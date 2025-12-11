CGM

Christina Aguilera potwierdza „bardzo osobisty” nowy album i film dokumentalny

Nowy album Christiny Aguilery po trzech latach przerwy

2025.12.11

opublikował:

Christina Aguilera potwierdza „bardzo osobisty” nowy album i film dokumentalny

Christina Aguilera oficjalnie potwierdziła, że pracuje nad nowym, „bardzo osobistym” albumem, który ukaże się wraz z intymnym filmem dokumentalnym. Będzie to jej pierwsza pełnowymiarowa płyta od 2022 roku, kiedy premierę miał hiszpańskojęzyczny krążek Aguilera.

Występując w The Jennifer Hudson Show, gwiazda ujawniła, że projekt powstaje równolegle z dokumentem nagrywanym od kilku lat.

„To będzie bardzo osobisty projekt, bo będzie powiązany z dokumentem, który filmujemy od kilku lat” – powiedziała.

Dokument obejmie całe życie i karierę artystki

Już w 2022 roku poinformowano, że Time Studios i Roc Nation przygotowują film poświęcony Aguilerze. Dokument ma pokazać jej drogę od młodej gwiazdy, przez życie rodzinne, aż po obecną, dojrzałą fazę twórczą.

Artystka podkreśla, że powolne tempo wydawania nowych albumów wynika z jej podejścia do muzyki.

„Nie jestem osobą, która po prostu wypuszcza coś na szybko. Integralność jest dla mnie ważna. Lubię chłonąć to, co dzieje się na świecie, co porusza ludzi i mnie samą” – wyjaśniła.

Niewydane utwory istnieją, ale „pozostaną w sejfie”

Wokalistka ujawniła również, że podczas pracy nad albumem Aguilera powstało trochę dodatkowego materiału, ale nie planuje go publikować.

„Tak, są pewne rzeczy… ale prawdopodobnie pozostaną w sejfie” – stwierdziła.

Aguilera o swoim głosie: „Doświadczenie dodaje mu mocy”

Christina wielokrotnie wspominała, że jej głos z wiekiem zyskał nową jakość. W 2024 roku w rozmowie z Rolling Stone podkreśliła, że najbardziej ceni w wokalistach emocjonalność i „doświadczenie, którego nie da się kupić”.

„Wolę mój głos teraz, bo ma w sobie przeżycia. To ziarno, chropowatość i emocje, które można zdobyć tylko z czasem” – powiedziała.

Fani mogą więc spodziewać się wyjątkowo dojrzałego, osobistego i przemyślanego projektu, który ukaże artystkę z zupełnie nowej perspektywy.

Tagi


Popularne newsy

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja
NEWS

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja

Quebo i Mata mogli stworzyć płytę dla Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia, że raperzy zwodzili ją przez pół roku
NEWS

Quebo i Mata mogli stworzyć płytę dla Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia, że raperzy zwodzili ją przez pół roku

Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em
NEWS

Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em

Sidney Polak zwolniony z T.Love przez SMS-a: „Muniek stwierdził, że umowy z nami nie chce podpisywać i mamy mu ufać”
NEWS

Sidney Polak zwolniony z T.Love przez SMS-a: „Muniek stwierdził, że umowy z nami nie chce podpisywać i mamy mu ufać”

TVP Info pomyliło Stinga z Cezarym Pazurą
NEWS

TVP Info pomyliło Stinga z Cezarym Pazurą

Koalicja Obywatelska wykorzystała utwór Maty. Raper wściekły: „Kiedy patrzę na ten cyrk, coraz bardziej zaczynam wierzyć, w to, że mógłby zostać prezydentem”
NEWS

Koalicja Obywatelska wykorzystała utwór Maty. Raper wściekły: „Kiedy patrzę na ten cyrk, coraz bardziej zaczynam wierzyć, w to, że mógłby zostać prezydentem”

Ariana Grande po raz pierwszy od lat wspomina Maca Millera: „Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam”
NEWS

Ariana Grande po raz pierwszy od lat wspomina Maca Millera: „Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam”

Polecane

CGM
Maryla Rodowicz powraca z wyjątkową wersją „Niech żyje bal” MTV Unplugged – gościnnie Błażej Król, Igor Herbut i Misi Furtak

Maryla Rodowicz powraca z wyjątkową wersją „Niech żyje bal&#8221 ...

Cztery artystyczne światy w jednym utworze

10 minut temu

CGM
SkyShowtime zapowiada dokument o Edycie Górniak

SkyShowtime zapowiada dokument o Edycie Górniak

Osobista i inspirująca opowieść

36 minut temu

CGM
Billie Eilish pokazała zwiastun koncertowego filmu „Hit Me Hard & Soft” w reżyserii Jamesa Camerona

Billie Eilish pokazała zwiastun koncertowego filmu „Hit Me Hard & ...

"To była jedna z moich ulubionych tras koncertowych"

1 godzinę temu

CGM
Polscy uczestnicy Eurowizji komentują decyzję TVP o udziale Polski w konkursie

Polscy uczestnicy Eurowizji komentują decyzję TVP o udziale Polski w k ...

„To bolesna hipokryzja”

2 godziny temu

CGM
Diddy szykuje pozew na miliard dolarów przeciwko Netflix za serial 50 Centa

Diddy szykuje pozew na miliard dolarów przeciwko Netflix za serial 50 ...

Gigantyczny pozew o zniesławienie

3 godziny temu

CGM
The Game ogłasza się najlepszym raperem z Compton – internet reaguje

The Game ogłasza się najlepszym raperem z Compton – internet rea ...

Raper zapowiada „The Documentary 3”

3 godziny temu