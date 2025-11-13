CGM

Chłopak Young Leosi zwrócił się do Fagaty. Kacper nie wstydzi się, że szybko kończył, ale byłoby mu wstyd gdyby sprzedawał swoje ciało

Partner szefowej Baila Ella włącza się w beef z Fagatą

2025.11.13

Chłopak Young Leosi zwrócił się do Fagaty. Kacper nie wstydzi się, że szybko kończył, ale byłoby mu wstyd gdyby sprzedawał swoje ciało

Błoński wkracza do gry

Kacper Błoński nie pozostał obojętny na kolejne ataki Fagaty. W nowym nagraniu skierowanym do niej rzuca prostym, ale wymownym stwierdzeniem: „No i co Agatko?”. To jego odpowiedź na wersy, w których Fagata komentowała jego relację z Young Leosią oraz życie prywatne.

Mocne słowa Błońskiego

Kacpper nie owija w bawełnę:

Krytykuje Fagatę za sposób, w jaki promuje siebie i swoje życie w sieci.

Podkreśla, że nie wstydzi się swoich niedoskonałości, ale złości go publiczne ocenianie innych.

W nagraniu pojawia się tajemnicza data 21.11.2025 z emotikoną „uciszania”, co fani odczytują jako zapowiedź kolejnego ruchu w konflikcie.

Konflikt nabiera tempa

Beef między Fagatą a Young Leosią wciąga coraz więcej osób z ich otoczenia, a aktywna reakcja Błońskiego podgrzewa atmosferę. Fani spekulują, co wydarzy się dalej i czy kolejne diss tracki pojawią się w sieci. Cała sytuacja pokazuje, że konflikt to już nie tylko wymiana słów, ale pełen medialny spektakl, który obserwuje cała scena.

 

 

