Cher pomyliła Kendricka Lamara z nieżyjącą legendą na Grammy 2026

Chaos na scenie Grammy 2026

2026.02.02

Cher pomyliła Kendricka Lamara z nieżyjącą legendą na Grammy 2026

Podczas gali Grammy 2026 w Los Angeles, legenda popu Cher przypadkowo ogłosiła zwycięzcą Record of the Year nie Kendricka Lamara i SZA, lecz Luthera Vandrossa. Nagranie z momentu pomyłki błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

Artystka odbierała wcześniej Lifetime Achievement Award 2026 i, wchodząc na scenę po swoim wystąpieniu, zapomniała, że ma też ogłosić zwycięzcę w kategorii Record of the Year. W momencie otwarcia koperty powiedziała:

„Oh! The Grammy goes to Luther Vandross!”

Fani szybko przypomnieli, że utwór „Luther” Kendricka Lamara i SZA jest hołdem dla zmarłego w 2005 roku Vandrossa i wykorzystuje sample jego klasycznej piosenki If This World Were Mine. Wielu użytkowników w mediach społecznościowych zauważyło humorystyczny aspekt sytuacji.

Kendrick Lamar i SZA triumfują

Pomimo pomyłki Cher, faktycznym zwycięzcą Record of the Year została kolaboracja Kendricka Lamara i SZA zatytułowana „Luther”. Kendrick był jednym z największych zwycięzców gali, zdobywając pięć statuetek Grammy.

Inni główni laureaci to:

  • Bad Bunny – Album of the Year za DeBÍ TiRAR MáS FOToS

  • Billie Eilish – Song of the Year za Wildflower

  • Olivia Dean – Best New Artist

Gala Grammy 2026 była również pełna politycznych komentarzy – Bad Bunny wygłosił mocne przemówienie przeciwko ICE, a Billie Eilish i Olivia Dean skrytykowały administrację Trumpa.

