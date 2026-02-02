Cher pomyliła Kendricka Lamara z nieżyjącą legendą na Grammy 2026

Podczas gali Grammy 2026 w Los Angeles, legenda popu Cher przypadkowo ogłosiła zwycięzcą Record of the Year nie Kendricka Lamara i SZA, lecz Luthera Vandrossa. Nagranie z momentu pomyłki błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

Artystka odbierała wcześniej Lifetime Achievement Award 2026 i, wchodząc na scenę po swoim wystąpieniu, zapomniała, że ma też ogłosić zwycięzcę w kategorii Record of the Year. W momencie otwarcia koperty powiedziała:

„Oh! The Grammy goes to Luther Vandross!”

Fani szybko przypomnieli, że utwór „Luther” Kendricka Lamara i SZA jest hołdem dla zmarłego w 2005 roku Vandrossa i wykorzystuje sample jego klasycznej piosenki If This World Were Mine. Wielu użytkowników w mediach społecznościowych zauważyło humorystyczny aspekt sytuacji.

The Universe gotta keep Cher protected at all costs…. SNL could never make a skit this good.

SZA’s fine ass face was stuck. RIP Luther Vandross 🙏🖤 „Luther forever!” – Kendrick Lamar#GRAMMY #GRAMMYs2026 #Cher pic.twitter.com/Ld74K0Rn8N — DJ MIM (@DJMIMDC) February 2, 2026

Kendrick Lamar i SZA triumfują

Pomimo pomyłki Cher, faktycznym zwycięzcą Record of the Year została kolaboracja Kendricka Lamara i SZA zatytułowana „Luther”. Kendrick był jednym z największych zwycięzców gali, zdobywając pięć statuetek Grammy.

Inni główni laureaci to:

Bad Bunny – Album of the Year za DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Billie Eilish – Song of the Year za Wildflower

Olivia Dean – Best New Artist

Gala Grammy 2026 była również pełna politycznych komentarzy – Bad Bunny wygłosił mocne przemówienie przeciwko ICE, a Billie Eilish i Olivia Dean skrytykowały administrację Trumpa.