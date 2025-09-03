Szukaj
Były, ale już ich nie ma. Dawid Podsiadło sprzedał wszystkie bilety na przyszłoroczne koncerty

Do zobaczenia na stadionach.

2025.09.03

opublikował:

fot. Michał Murawski

Po pierwszej edycji objazdowego festiwalu Zorza w 2026 r. Dawid Podsiadło wróci na polskie stadiony. Wokalista odwiedzi w czerwcu cztery obiekty – w Chorzowie, Poznaniu, Gdańsku i w Warszawie. Wczoraj ruszyła przedsprzedaż wejściówek, dziś natomiast uruchomiono właściwą, otwartą sprzedaż.

Cztery stadiony wyprzedane w niespełna 12 godzin

Kiedy Dawid ogłasza jakiekolwiek solowe koncerty, nikt nie pyta, czy się wyprzedadzą tylko kiedy to się stanie. Tym razem wystarczyło niespełna 12h, by zapełnić cztery duże obiekty.

Dawid obiecuje, że wróci na stadiony z nową muzyką. Kiedy możemy się spodziewać jego kolejnego krążka – tego na razie nie wiadomo. Obrotowy Tour 2026 to także nowa scena 360 stopni i zapewne ciekawi goście.

Tym, dla których zabrakło biletów, polecamy nie tracić nadziei. Trasy Dawida lubią się rozrastać. Niewykluczone, że tym razem także pojawią się kolejne daty.

Dawid Podsiadło – Obrotowy Tour 2026 – rozpiska:

6.6.26 – Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski
12.6.26 – Poznań, Enea Stadion
20.6.26 – Gdańsk, Polsat Plus Arena
27.6.26 – Warszawa, PGE Narodowy

