Była żona Eminema zatrzymana po interwencji policji. Miała zaatakować policjanta

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Sprawa Kim Scott, byłej żony Eminema, zyskała nowy wymiar. Według informacji opublikowanych przez TMZ kobieta została zatrzymana po interwencji policji w swoim domu w stanie Michigan. Z policyjnego raportu wynika, że podczas akcji miała dopuścić się naruszenia nietykalności funkcjonariusza i stawiać opór przy zatrzymaniu.

Policja została wezwana po zgłoszeniu dotyczącym próby samobójczej

Do zdarzenia doszło 11 lipca w domu Kim Scott w Chesterfield. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu dotyczącym domniemanej próby samobójczej.

Według wcześniej ujawnionych informacji kobieta została następnie przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

Raport policji: Kim Scott miała zaatakować funkcjonariusza

Jak podaje TMZ, powołując się na policyjny raport, funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zastali Kim Scott w piwnicy domu.

Według relacji policjantów kobieta miała być pobudzona i wielokrotnie nakazywać funkcjonariuszom opuszczenie jej domu. Gdy podjęto próbę założenia kajdanek, miała stawiać opór.

W raporcie zapisano również, że podczas interwencji Kim Scott miała ugryźć jednego z policjantów w przedramię.

Policja użyła paralizatora

Z dokumentów cytowanych przez TMZ wynika, że funkcjonariusze zdecydowali się użyć paralizatora, aby obezwładnić kobietę.

Raport wskazuje także, że Kim Scott miała kopnąć jednego z policjantów podczas wyprowadzania z pomieszczenia.

Poszkodowany funkcjonariusz trafił następnie do szpitala z powodu ugryzienia oraz kontaktu z krwią kobiety.

Zarzuty wobec byłej żony Eminema

Według TMZ Kim Scott została zatrzymana pod zarzutem naruszenia nietykalności funkcjonariusza oraz stawiania oporu podczas zatrzymania.

Na ten moment nie wiadomo, jaki będzie dalszy przebieg postępowania ani czy kobieta odniosła się do przedstawionych jej zarzutów.