Była żona Eminema trafiła do szpitala po próbie samobójczej. Ujawniono nowe informacje

fot. Brian Kelly

Pojawiły się nowe informacje dotyczące hospitalizacji Kim Scott, byłej żony Eminema. Według doniesień opublikowanych przez TMZ kobieta miała podjąć próbę samobójczą, zanim została przewieziona do szpitala w stanie Michigan.

TMZ: Kim Scott miała podjąć próbę samobójczą

Portal TMZ poinformował, że dotarł do nagrania rozmowy z numerem alarmowym wykonanej z domu Kim Scott w Chesterfield.

Z relacji przedstawionej przez serwis wynika, że dyspozytor przekazał służbom zgłoszenie dotyczące próby samobójczej. Według treści zgłoszenia osoba dzwoniąca miała poinformować, że jego ciotka zraniła się nożem w nadgarstek.

Na tym etapie służby nie przekazały publicznie dodatkowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia ani aktualnego stanu zdrowia Kim Scott.

Ratownicy przewieźli Kim Scott do szpitala

Wcześniej informowano, że do domu byłej żony Eminema wezwano policję oraz zespół ratownictwa medycznego.

Nagrania opublikowane przez TMZ pokazują moment, w którym ratownicy wynoszą Kim Scott z domu na noszach i transportują ją do karetki. Następnie kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

Burzliwa historia Kim Scott i Eminema

Kim Scott i Eminem byli małżeństwem dwukrotnie. Ich wieloletnia, burzliwa relacja była szeroko opisywana przez media i wielokrotnie pojawiała się również w twórczości rapera.

Ostatecznie obydwa małżeństwa zakończyły się rozwodem, choć para przez lata pozostawała związana ze względu na wspólne wychowywanie córki.

Wcześniejsze problemy z prawem

To kolejny trudny okres w życiu Kim Scott. W maju media informowały o jej zatrzymaniu pod zarzutem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu po kolizji z zaparkowanym pojazdem w Chesterfield.

Nowe doniesienia dotyczące jej hospitalizacji pojawiają się zaledwie kilka tygodni po tamtym incydencie.