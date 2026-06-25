Była żona Eminema ma poważne problemy. Sąd wydał nakaz aresztowania 

fot. Brian Kelly

Kim Scott, była żona legendarnego Eminem, ponownie znalazła się w centrum medialnego zainteresowania. Tym razem powodem są jej problemy prawne związane z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu.

Według najnowszych informacji sąd wydał nakaz aresztowania Kim Scott po tym, jak nie pojawiła się na wyznaczonej rozprawie. Decyzja zapadła po tym, gdy była partnerka Eminema nie stawiła się na posiedzeniu dotyczącym jej sprawy o jazdę pod wpływem alkoholu.

Sąd wydał nakaz aresztowania

Z dokumentów sądowych wynika, że sędzia zdecydował o wystawieniu nakazu aresztowania opiewającego na 10 tysięcy dolarów. Stało się to po tym, jak Kim Scott nie pojawiła się na zaplanowanej rozprawie.

Prokuratura natychmiast wystąpiła o wydanie tzw. bench warrant, czyli nakazu zatrzymania osoby, która zignorowała wezwanie sądu. Dodatkowo śledczy wnioskowali o przepadek warunków zwolnienia, na które wcześniej zgodził się sąd.

Sprawa wywołała duże poruszenie w amerykańskich mediach, ponieważ Kim Scott od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób związanych z życiem prywatnym Eminema.

To efekt majowego zatrzymania

Problemy Kim Scott rozpoczęły się po incydencie z 13 maja 2026 roku. Kobieta została zatrzymana przez policję w stanie Michigan pod zarzutem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Według ustaleń funkcjonariuszy poziom alkoholu w jej organizmie miał znacznie przekraczać dopuszczalny limit. Amerykańskie media informowały, że wynik badania wykazał niemal trzykrotne przekroczenie prawnego limitu alkoholu we krwi.

Zatrzymanie było szeroko komentowane, szczególnie po publikacji nagrania z policyjnej interwencji.

Kim Scott tłumaczyła się policjantom

Po zatrzymaniu do sieci trafiło nagranie z kamery funkcjonariuszy. Na materiale Kim Scott tłumaczyła, że do zdarzenia miały przyczynić się światła nadjeżdżającej ciężarówki, które ją oślepiły.

Nagranie szybko stało się viralem i wywołało liczne komentarze w mediach społecznościowych. Internauci byli podzieleni w ocenach zachowania byłej żony Eminema.

Część osób współczuła jej trudnej sytuacji życiowej, podczas gdy inni zwracali uwagę na odpowiedzialność kierowców za bezpieczeństwo na drodze.

Trzeci taki przypadek

Największym problemem Kim Scott jest jednak fakt, że nie jest to jej pierwsze przewinienie tego typu.

Według dokumentów sądowych obecna sprawa ma być już trzecim przypadkiem związanym z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Właśnie dlatego zarzuty mają znacznie poważniejszy charakter niż przy pierwszym wykroczeniu.

Amerykańskie prawo przewiduje surowsze konsekwencje dla osób wielokrotnie dopuszczających się podobnych naruszeń. W efekcie Kim Scott może odpowiadać za przestępstwo zagrożone poważniejszą karą.

Burzliwa historia związku z Eminemem

Kim Scott od lat pozostaje postacią doskonale znaną fanom Eminema. Ich relacja należała do najbardziej burzliwych historii miłosnych w świecie muzyki.

Para wielokrotnie rozstawała się i wracała do siebie, a ich związek był inspiracją dla wielu utworów rapera. Eminem często odnosił się do swojej byłej żony w tekstach piosenek, co sprawiło, że Kim Scott stała się rozpoznawalna na całym świecie.

Mimo rozwodu byli małżonkowie pozostają związani przez wspólną córkę, Hailie Jade.

Co dalej ze sprawą?

Na ten moment nie wiadomo, dlaczego Kim Scott nie pojawiła się w sądzie. Nie przedstawiono również oficjalnego stanowiska jej prawników.

Nakaz aresztowania pozostaje jednak aktywny, co oznacza, że kobieta może zostać zatrzymana przez służby do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Najbliższe tygodnie pokażą, jakie konsekwencje prawne poniesie była żona Eminema oraz czy uda jej się uniknąć poważniejszych sankcji związanych z kolejnymi zarzutami dotyczącymi jazdy pod wpływem alkoholu.

Fani zaniepokojeni sytuacją Kim Scott

Informacje o problemach prawnych Kim Scott szybko obiegły media społecznościowe. Wielu fanów Eminema wyraziło zaniepokojenie jej sytuacją i liczy na to, że uda jej się uporządkować sprawy osobiste.

Jednocześnie eksperci przypominają, że wielokrotne prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest poważnym naruszeniem prawa i może prowadzić do tragicznych konsekwencji.