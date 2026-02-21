CGM

Bryska wystapi w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Nowa energia w 26. edycji show Polsatu

2026.02.21

opublikował:

Bryska wystapi w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

fot. Dagmara Szewczuk / @dagsoon

Bryska dołącza do grona uczestników 26. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Jesienią widzowie zobaczą 25-letnią wokalistkę w zupełnie nowej roli – jako artystkę wcielającą się w największe gwiazdy muzyki i mierzącą się z ich repertuarem.

Kim jest bryska?

Pod pseudonimem bryska kryje się Gabriela Nowak-Skyrpan – wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, która w ostatnich latach szturmem zdobyła polską scenę muzyczną. Zanim ujawniła swoją tożsamość, tworzyła jako Gabees i Bryella, a przez długi czas nie pokazywała twarzy w teledyskach, tłumacząc to introwertyczną naturą.

Artystka wydała albumy „moja ciemność” oraz „biorę wdech”, a status przeboju zdobył m.in. utwór „You Were In Love” z filmu 365 dni: Ten dzień. Jej twórczość to połączenie indie popu, synth popu i muzyki elektronicznej.

Współprace z największymi gwiazdami

Bryska współpracowała z czołowymi postaciami polskiej sceny, m.in. z Maryla Rodowicz oraz Doda. Współtworzyła również materiał na album „Aquaria”, odpowiadając za takie utwory jak „Melodia ta” i „Wodospady”.

Choć wielu określa ją mianem „nadziei polskiej sceny”, sama podchodzi do tego z dystansem, podkreślając, że po prostu kocha tworzyć muzykę i chce rozwijać się w swoim tempie.

Co wiemy o nowej edycji?

W 26. sezonie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” obok bryskiej pojawią się m.in. Rafał Brzozowski, Gabriel Fleszar, Ida Nowakowska oraz Maria Sadowska. Program tradycyjnie będzie polegał na wcielaniu się w znane postaci muzyki i jak najwierniejszym odtworzeniu ich wokalu oraz scenicznego wizerunku.

Udział bryskiej zapowiadany jest jako powiew świeżości i „nowa energia”, która może wnieść do programu dużą dawkę emocji i artystycznej wrażliwości.

Tagi


Popularne newsy

Powiedz na osiedlu, że powrócił legendarny zespół Płomień 81!
NEWS

Powiedz na osiedlu, że powrócił legendarny zespół Płomień 81!

Lil Poppa strzelił do siebie po wypadku samochodowym na oczach swojego managera
NEWS

Lil Poppa strzelił do siebie po wypadku samochodowym na oczach swojego managera

Zara Larsson apeluje do Wikipedii o „ładne” zdjęcie
NEWS

Zara Larsson apeluje do Wikipedii o „ładne” zdjęcie

Machine Gun Kelly dograł się na nowy album Okiego. Panowie ogłosili to podczas koncertu w Krakowie
NEWS

Machine Gun Kelly dograł się na nowy album Okiego. Panowie ogłosili to podczas koncertu w Krakowie

Nie żyje Lil Poppa. Raper zmarł od rany postrzałowej głowy – śmierć uznano za samobójstwo
NEWS

Nie żyje Lil Poppa. Raper zmarł od rany postrzałowej głowy – śmierć uznano za samobójstwo

Agnieszka Woźniak-Starak bałaby się spotkania z Dodą, ale zapraszała ją do podcastu, który prowadziła z Gabi Drzewiecką
NEWS

Agnieszka Woźniak-Starak bałaby się spotkania z Dodą, ale zapraszała ją do podcastu, który prowadziła z Gabi Drzewiecką

Doda ostro o Edwardzie Miszczaku: „Zniszczył życie moim rodzicom”
NEWS

Doda ostro o Edwardzie Miszczaku: „Zniszczył życie moim rodzicom”

Polecane

CGM
Singlem „Omen” Frontside zapowiada album „Nemesis”

Singlem „Omen” Frontside zapowiada album „Nemesis”

Głos niepokoju

2 godziny temu

CGM
Kali łączy siły z Pezetem w numerze „Od nowa”: „Zaczynam od nowa jakbym nigdy nie rapował”

Kali łączy siły z Pezetem w numerze „Od nowa”: „Zacz ...

Przemiana i nowy rozdział

3 godziny temu

CGM
Zbuku: „Za co, że nie czujesz strachu, choć przed tobą skarpa, za to, że ta cała scena jest dziś ch*ja warta”

Zbuku: „Za co, że nie czujesz strachu, choć przed tobą skarpa, z ...

Nowy utwór Zbuka otwiera nowy rozdział

3 godziny temu

CGM
Sędzia odrzuca wniosek Keefe D o wyłączenie dowodów w sprawie morderstwa 2Paca

Sędzia odrzuca wniosek Keefe D o wyłączenie dowodów w sprawie morderst ...

Keefe D poniósł znaczną porażkę w sądzie na początku tego tygodnia

4 godziny temu

CGM
Jay-Z wywołuje poruszenie zmianą pseudonimu na platformach streamingowych

Jay-Z wywołuje poruszenie zmianą pseudonimu na platformach streamingow ...

Powrót do początków kariery

4 godziny temu

CGM
Google Gemini wkracza w świat muzyki AI

Google Gemini wkracza w świat muzyki AI

„Najbardziej zaawansowany system generowania muzyki do tej pory”

4 godziny temu