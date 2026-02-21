Bryska wystapi w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

fot. Dagmara Szewczuk / @dagsoon

Bryska dołącza do grona uczestników 26. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Jesienią widzowie zobaczą 25-letnią wokalistkę w zupełnie nowej roli – jako artystkę wcielającą się w największe gwiazdy muzyki i mierzącą się z ich repertuarem.

Kim jest bryska?

Pod pseudonimem bryska kryje się Gabriela Nowak-Skyrpan – wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, która w ostatnich latach szturmem zdobyła polską scenę muzyczną. Zanim ujawniła swoją tożsamość, tworzyła jako Gabees i Bryella, a przez długi czas nie pokazywała twarzy w teledyskach, tłumacząc to introwertyczną naturą.

Artystka wydała albumy „moja ciemność” oraz „biorę wdech”, a status przeboju zdobył m.in. utwór „You Were In Love” z filmu 365 dni: Ten dzień. Jej twórczość to połączenie indie popu, synth popu i muzyki elektronicznej.

Współprace z największymi gwiazdami

Bryska współpracowała z czołowymi postaciami polskiej sceny, m.in. z Maryla Rodowicz oraz Doda. Współtworzyła również materiał na album „Aquaria”, odpowiadając za takie utwory jak „Melodia ta” i „Wodospady”.

Choć wielu określa ją mianem „nadziei polskiej sceny”, sama podchodzi do tego z dystansem, podkreślając, że po prostu kocha tworzyć muzykę i chce rozwijać się w swoim tempie.

Co wiemy o nowej edycji?

W 26. sezonie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” obok bryskiej pojawią się m.in. Rafał Brzozowski, Gabriel Fleszar, Ida Nowakowska oraz Maria Sadowska. Program tradycyjnie będzie polegał na wcielaniu się w znane postaci muzyki i jak najwierniejszym odtworzeniu ich wokalu oraz scenicznego wizerunku.

Udział bryskiej zapowiadany jest jako powiew świeżości i „nowa energia”, która może wnieść do programu dużą dawkę emocji i artystycznej wrażliwości.