Bruno Mars wraca po dekadzie z nowym albumem „The Romantic” i singlem „I Just Might”

Bruno Mars oficjalnie zapowiada czwarty albumem studyjny

2026.01.09

Bruno Mars wraca po dekadzie z nowym albumem „The Romantic” i singlem „I Just Might”

Po dziesięciu latach przerwy Bruno Mars oficjalnie powraca z czwartym albumem studyjnym. Płyta zatytułowana „The Romantic” ukaże się 27 lutego 2026 roku. Premiera nowego singla „I Just Might” zbiega się z możliwością pre-orderu pierwszego nakładu numerowanych winyli, dostępnych online.

Nowy album po dekadzie sukcesów

Bruno Mars od lat utrzymuje się w ścisłej światowej czołówce muzyki pop i R&B. Jego ostatnie sukcesy, w tym współpraca z Lady Gagą przy utworze „Die With A Smile” czy z ROSÉ przy „APT.”, potwierdziły jego status globalnej gwiazdy.

  • „Die With A Smile” osiągnęło miliard odsłon na Spotify w rekordowym czasie i przez 18 tygodni utrzymywało się na szczycie Billboard Global 200.

  • Singiel „APT.” był najczęściej odtwarzanym utworem na Apple Music w 2025 roku i zdobył tytuł Piosenki Roku na MTV Video Music Awards 2025.

Rekordy i osiągnięcia Bruno Marsa

Bruno Mars jest 16-krotnym zdobywcą nagród GRAMMY® i jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii. Do jego osiągnięć należą:

  • Sprzedaż ponad 150 milionów płyt na całym świecie.

  • Pierwszy artysta w historii Spotify, który przekroczył 150 milionów słuchaczy miesięcznie.

  • Siedem diamentowych singli w USA, w tym „Just the Way You Are”, „Uptown Funk”, „Grenade”, „That’s What I Like”, „When I Was Your Man”, „Locked Out of Heaven” oraz „The Lazy Song”.

  • Dziewięć singli numer jeden na liście Billboard Hot 100.

  • Trasa 24K Magic World Tour w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych tras dekady.

 

„The Romantic” – oczekiwania fanów

Album „The Romantic” jest pierwszym solowym projektem Bruno Marsa od dziesięciu lat. Płyta ma być kontynuacją jego klasycznego stylu pop-R&B, wzbogaconego o doświadczenia zdobyte podczas współpracy z innymi gwiazdami, takimi jak Anderson .Paak w ramach duetu Silk Sonic.

Premiera singla „I Just Might” zwiastuje pełen emocji i melodyjny powrót artysty, który od lat wyznacza standardy w branży muzycznej. Fani mogą spodziewać się zarówno chwytliwych refrenów, jak i wyjątkowych aranżacji instrumentalnych, które zawsze były znakiem rozpoznawczym Bruno Marsa.

