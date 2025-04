Bracia Figo Fagot prezentują „Heteroseksual” – piosenkę, która miała podbić Eurowizję (ale nie podbiła)

fot. mat. pras.

Bracia Figo Fagot wracają z “Cimcirimcitime” w wersji bez cenzury – dziś premiera ich najnowszego singla „Heteroseksual”, który właśnie trafił na wszystkie platformy streamingowe oraz na YouTube.

Eurowizja niegotowa na Braci Figo Fagot?

To oryginalna wersja kawałka, który miał reprezentować Polskę na Eurowizji. Artyści nie zakwalifikowali się do konkursu, więc postanowili… zrobić po swojemu. „Heteroseksual” to bezkompromisowy manifest, pełen energii, ironii i typowego dla Braci dystansu do wszystkiego – łącznie z samymi sobą.

W sieci pojawił się również klip do utworu, w którym znajdziemy charakterystyczną dla duetu warstwę wizualną wzbogaconą o hasła komentujące całą sytuację z eurowizyjnym przymrużeniem oka.

Bracia Figo Fagot znów pokazują, że nie da się ich zaszufladkować – i że najlepiej czują się, kiedy wszystko wymyślają na nowo.