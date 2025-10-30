Boosie Badazz pochwalił się nagraniem, na którym jego pies  przepędza włamywacza

Boosie Badazz opublikował w sieci nagranie z monitoringu, na którym jego pies Cane Corso odstrasza włamywacza próbującego dostać się do jego domu. Do zdarzenia doszło, gdy raper przebywał w Dallas na koncercie.

Pies Boosie’ego Badazza uratował dom przed włamywaczem

Jak poinformował artysta, w czasie gdy występował na scenie w Dallas, ktoś próbował włamać się do jego rodzinnego domu. Boosie Badazz dowiedział się o zdarzeniu telefonicznie, a chwilę później udostępnił nagranie z kamer bezpieczeństwa na swoich mediach społecznościowych.

Na filmie widać, jak intruz zbliża się do posesji, po czym zostaje zaatakowany przez psa raperа. Cane Corso zaczyna szczekać i rusza w jego kierunku, zmuszając złodzieja do ucieczki. Boosie z dumą opisał sytuację w internecie, mówiąc, że jego pies „złapał złodzieja, pogryzł go i przepędził z posesji”.

„Gdybym był w domu, zrobiłbym z tego livestream”

W dalszej części relacji Boosie żartował, że gdyby sam był na miejscu, przeprowadziłby „internetowe przesłuchanie” złodzieja na żywo w mediach społecznościowych. Raper dodał:

„Mój Cane Corso to prawdziwy wojownik. Gdybym był w domu, posadziłbym typa na ganku i zapytał, dlaczego tu przyszedł. Na żywo, prosto do internetu. Nie bawię się, jeśli chodzi o moją rodzinę.”

Reakcje fanów i inne głośne przypadki z udziałem Cane Corso

Nagranie szybko rozeszło się po sieci, a fani zalali komentarze żartami. „Brzmi jak scenariusz filmu na Tubi” – napisał jeden z użytkowników Instagrama. Inny dodał: „Pilnuj tego psa, bo następnym razem wrócą przygotowani.”

Ciekawostką jest, że Boosie Badazz nie jest jedynym artystą, którego Cane Corso trafił do mediów. Kilka tygodni wcześniej Tyrese Gibson również znalazł się w centrum uwagi po tym, jak jeden z jego psów tej rasy miał zaatakować i zabić psa sąsiada.

Boosie Badazz dziękuje swojemu psu za odwagę

Boosie podkreślił, że jego Cane Corso to nie tylko pies obronny, ale i członek rodziny. Dzięki jego czujności i odwadze udało się uniknąć tragedii. „To wojownik i bohater. Zawdzięczam mu spokój mojej rodziny” – podsumował raper.