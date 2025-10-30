Szukaj
CGM

Boosie Badazz pochwalił się nagraniem, na którym jego pies  przepędza włamywacza

Do zdarzenia doszło, gdy raper przebywał w Dallas na koncercie

2025.10.30

opublikował:

Boosie Badazz pochwalił się nagraniem, na którym jego pies  przepędza włamywacza

Boosie Badazz opublikował w sieci nagranie z monitoringu, na którym jego pies Cane Corso odstrasza włamywacza próbującego dostać się do jego domu. Do zdarzenia doszło, gdy raper przebywał w Dallas na koncercie.

Pies Boosie’ego Badazza uratował dom przed włamywaczem

Jak poinformował artysta, w czasie gdy występował na scenie w Dallas, ktoś próbował włamać się do jego rodzinnego domu. Boosie Badazz dowiedział się o zdarzeniu telefonicznie, a chwilę później udostępnił nagranie z kamer bezpieczeństwa na swoich mediach społecznościowych.

Na filmie widać, jak intruz zbliża się do posesji, po czym zostaje zaatakowany przez psa raperа. Cane Corso zaczyna szczekać i rusza w jego kierunku, zmuszając złodzieja do ucieczki. Boosie z dumą opisał sytuację w internecie, mówiąc, że jego pies „złapał złodzieja, pogryzł go i przepędził z posesji”.

„Gdybym był w domu, zrobiłbym z tego livestream”

W dalszej części relacji Boosie żartował, że gdyby sam był na miejscu, przeprowadziłby „internetowe przesłuchanie” złodzieja na żywo w mediach społecznościowych. Raper dodał:

„Mój Cane Corso to prawdziwy wojownik. Gdybym był w domu, posadziłbym typa na ganku i zapytał, dlaczego tu przyszedł. Na żywo, prosto do internetu. Nie bawię się, jeśli chodzi o moją rodzinę.”

Reakcje fanów i inne głośne przypadki z udziałem Cane Corso

Nagranie szybko rozeszło się po sieci, a fani zalali komentarze żartami. „Brzmi jak scenariusz filmu na Tubi” – napisał jeden z użytkowników Instagrama. Inny dodał: „Pilnuj tego psa, bo następnym razem wrócą przygotowani.”

Ciekawostką jest, że Boosie Badazz nie jest jedynym artystą, którego Cane Corso trafił do mediów. Kilka tygodni wcześniej Tyrese Gibson również znalazł się w centrum uwagi po tym, jak jeden z jego psów tej rasy miał zaatakować i zabić psa sąsiada.

Boosie Badazz dziękuje swojemu psu za odwagę

Boosie podkreślił, że jego Cane Corso to nie tylko pies obronny, ale i członek rodziny. Dzięki jego czujności i odwadze udało się uniknąć tragedii. „To wojownik i bohater. Zawdzięczam mu spokój mojej rodziny” – podsumował raper.

Tagi


Popularne newsy

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”
NEWS

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu
NEWS

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka
NEWS

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu
NEWS

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków
NEWS

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg
NEWS

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać z nią refren wielkiego hitu
NEWS

Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać z nią refren wielkiego hitu

Polecane

CGM
Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać z nią refren wielkiego hitu

Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać ...

Czyżby legenda polskiego rocka i alternatywy była skrytym fanem talentu Dody?

1 godzinę temu

CGM
Weteran sceny: „To ja załatwiłem 50 Centowi kontrakt z Eminemem”

Weteran sceny: „To ja załatwiłem 50 Centowi kontrakt z Eminemem& ...

"Get Rich or Die Tryin’" do dziś uważany jest za jeden z przełomowych debiutów w historii rapu

1 godzinę temu

CGM
Big L i Mac Miller dwóch nieżyjący raperów w jednym kawałku

Big L i Mac Miller dwóch nieżyjący raperów w jednym kawałku

Spotkanie dwóch rapowych światów

2 godziny temu

CGM
Sia wygrywa w sądzie w sprawie opieki nad dzieckiem

Sia wygrywa w sądzie w sprawie opieki nad dzieckiem

Mąż wokalistki twierdził, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla dziecka

4 godziny temu

CGM
Ralph Kaminski boi się na zapas

Ralph Kaminski boi się na zapas

Ralph Kaminski zapowiada piąty album

10 godzin temu

CGM
Wokalista Maneskin oświadczył się aktorce. To nie pierwszy raz kiedy Damiano poprosił ukochaną o rękę

Wokalista Maneskin oświadczył się aktorce. To nie pierwszy raz kiedy D ...

Damiano David i Dove Cameron zaręczeni

10 godzin temu