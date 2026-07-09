Bone Thugs-N-Harmony z gwiazdą na Hollywood Walk of Fame. Hip-hopowe legendy uhonorowane

Legendarna grupa z Cleveland otrzymała własną gwiazdę na prestiżowej Hollywood Walk of Fame. W uroczystości udział wzięli między innymi Ice-T, Fat Joe oraz popularny radiowiec Big Boy, którzy oddali hołd jednym z najważniejszych zespołów w historii hip-hopu.

Bone Thugs-N-Harmony otrzymali 2851. gwiazdę Hollywood Walk of Fame

Ceremonia odsłonięcia gwiazdy odbyła się 8 lipca 2026 roku przy Hollywood Boulevard. Bone Thugs-N-Harmony zostali wyróżnieni w kategorii Recording, otrzymując 2851. gwiazdę w historii Hollywood Walk of Fame.

Za prowadzenie wydarzenia odpowiadał Big Boy, a przemówienia wygłosili między innymi Ice-T oraz Fat Joe. Artyści podkreślali ogromny wpływ grupy na rozwój muzyki hip-hopowej.

Ice-T nazwał Bone Thugs-N-Harmony pionierami rapu

Podczas uroczystości Ice-T zwrócił uwagę na wyjątkowy styl zespołu, który od początku wyróżniał się na tle innych wykonawców.

Według rapera Bone Thugs-N-Harmony udowodnili, że w hip-hopie najważniejsza jest oryginalność. Ich szybkie flow, charakterystyczne harmonie wokalne oraz emocjonalne teksty sprawiły, że stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup w historii gatunku.

Historia sukcesu grupy z Cleveland

Bone Thugs-N-Harmony rozpoczęli działalność w Cleveland jako B.O.N.E. Enterpri$e. Przełomowym momentem było zwrócenie uwagi przez Eazy-E, który podpisał z zespołem kontrakt z wytwórnią Ruthless Records w 1993 roku.

W skład legendarnej formacji weszli:

Krayzie Bone,

Layzie Bone,

Bizzy Bone,

Wish Bone,

Flesh-n-Bone.

„Tha Crossroads” przyniosło im światową sławę

Ogólnokrajowy sukces Bone Thugs-N-Harmony przyszedł wraz z albumem „Creepin on ah Come Up” z 1994 roku. Rok później grupa wydała kultowy krążek „E. 1999 Eternal”, który zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200.

Na albumie znalazły się klasyczne utwory, takie jak:

„Tha Crossroads” ,

, „1st of tha Month” ,

, „East 1999”.

Piosenka „Tha Crossroads”, nagrana jako hołd dla zmarłego Eazy-E, zdobyła ogromną popularność, przez osiem tygodni zajmowała pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100 i przyniosła zespołowi nagrodę Grammy.

Ponad 60 milionów sprzedanych płyt i wpływ na kolejne pokolenia

Przez ponad trzy dekady działalności Bone Thugs-N-Harmony sprzedali ponad 60 milionów albumów na całym świecie. Grupa odegrała ogromną rolę w popularyzacji stylu „chopper”, który łączy bardzo szybkie rymowanie z melodyjnymi partiami wokalnymi.

Ich wpływ można usłyszeć u wielu współczesnych artystów hip-hopowych i R&B.

Jedyny taki zespół w historii rapu

Bone Thugs-N-Harmony posiadają również wyjątkowe osiągnięcie – są jedyną grupą rapową, która nagrywała z czterema legendami hip-hopu za ich życia:

Eazy-E,

Tupac Shakur,

The Notorious B.I.G.,

Big Pun.

Podczas ceremonii członkowie zespołu podkreślali, że gwiazda na Hollywood Walk of Fame jest wyróżnieniem nie tylko dla nich, ale również dla rodzin, miasta Cleveland oraz fanów, którzy wspierali ich przez ponad 30 lat kariery.

Bone Thugs-N-Harmony ruszają w kolejną trasę

Mimo wieloletniej kariery grupa nie zamierza zwalniać tempa. Bone Thugs-N-Harmony rozpoczną kolejną trasę koncertową już 10 lipca 2026 roku, pokazując, że ich muzyczne dziedzictwo nadal pozostaje żywe.