Billie Elish zwyzywała publicznie Elona Muska. Najbogatszy człowiek na świecie odpowiada wokalistce

fot. kadr z wideo

Elon Musk i Billie Eilish ponownie znalazli się w centrum medialnego sporu, tym razem online. Wszystko zaczęło się, gdy Billie w swoim Instagram Story nazwała Muska „żałosną, jeb**ą, tchórzliwą pi*do-kur*ą”, zarzucając mu, że zamiast rozwiązywać globalne problemy, gromadzi fortunę.

Billie Eilish krytykuje miliarderów

Podczas swojej tirady Billie wymieniła problemy, które Elon Musk mógłby rozwiązać dzięki swoim ogromnym zasobom finansowym – od głodu na świecie, przez ochronę zagrożonych gatunków, po odbudowę Strefy Gazy.

Eilish od dawna krytykuje miliarderów, a podczas gali WSJ Innovator Awards otwarcie pytała: „Kocham was wszystkich, ale niektórzy z was mają dużo więcej pieniędzy niż ja … a jeśli jesteś miliarderem, to dlaczego nim jesteś?” Jej słowa padły w obecności takich osób jak Mark Zuckerberg, podkreślając jej stanowisko wobec nierówności majątkowych.

Reakcja Elona Muska

Elon Musk szybko odpowiedział za pośrednictwem platformy X, komentując złośliwie: „Ona nie jest najbystrzejszym narzędziem w skrzynce.” W ten sposób miliarder nie tylko odniósł się do wpisu Billie, ale również podkreślił dystans do jej zarzutów.

Działania Billie Eilish poza krytyką

Pomimo kontrowersji, Billie Eilish aktywnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne. Niedawno ogłosiła, że przekaże 11,5 miliona dolarów z trasy „Hit Me Hard and Soft” na rzecz walki z nierównościami żywieniowymi, ochrony klimatu i redukcji emisji węgla.