Billie Eilish zagra w adaptacji klasycznej powieści, którą wyreżyseruje zdobywczyni Oskara?

Według doniesień, piosenkarka jest w zaawansowanych rozmowach, aby przyjąć główną rolę w filmie

2026.03.12

Billie Eilish zagra w adaptacji klasycznej powieści, którą wyreżyseruje zdobywczyni Oskara?

fot. Jack Blidgland

Billie Eilish może wkrótce zadebiutować na dużym ekranie, występując w adaptacji klasycznej powieści The Bell Jar, którą wyreżyseruje Oscarowa Sarah Polley, znana z filmu Women Talking.

Według doniesień, piosenkarka jest w zaawansowanych rozmowach, aby przyjąć główną rolę w tym projekcie. To kolejny krok w jej aktorskiej karierze po udziale w serialu telewizyjnym Swarm (2023), współtworzonym przez Donald Glover.

Billie Eilish i aktorstwo: powrót do pasji dzieciństwa

Podczas monologu w Saturday Night Live, Eilish przyznała:

„Kiedyś mówiłam, że nienawidzę aktorstwa. Prawda jest taka, że jako dziecko je kochałam! Moi rodzice byli aktorami, podobnie jak mój brat, Finneas. Moim marzeniem było wystąpić w filmie.”

To doświadczenie oraz rodzinne tradycje aktorskie mogą ułatwić jej wejście w świat kina.

Sarah Polley – nagradzana reżyserka i scenarzystka

Sarah Polley zdobyła Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu Women Talking, który był również nominowany do Oscara za najlepszy film. Jej wcześniejsze projekty to m.in. Take This Waltz i Away From Here. Polley wcześniej była związana z remake’em Bambi, ale ostatecznie odeszła od projektu, a ostatnio napisała scenariusz do dramatu rodzinnego & Sons.

Adaptacja The Bell Jar nie będzie pierwszą próbą przeniesienia powieści Plath na ekran – poprzednia ekranizacja z 1979 roku spotkała się z krytyką.

Historia „The Bell Jar”

Książka Sylvia Plath, wydana tuż przed jej tragiczną śmiercią w wieku 30 lat, jest półautobiograficzną opowieścią o młodej pisarce zmagającej się z problemami psychicznymi w latach 50. XX wieku.

Projekt Polley ma szansę zaoferować współczesną i głębszą interpretację tego klasyka literatury.

Inne projekty filmowe Billie Eilish

Oprócz potencjalnej roli w The Bell Jar, Eilish pojawi się również w nadchodzącym filmie koncertowym Hit Me Hard And Soft, reżyserowanym przez James Cameron. Produkcja, pierwotnie planowana na 20 marca, została przesunięta na 8 maja 2026 r. z przyczyn technicznych. Film pokazuje jej cztery wyprzedane koncerty w Manchesterze w lipcu 2025 roku.

