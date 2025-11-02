Szukaj
Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądze”

Artystka przekazała 11,5 mln dolarów na cele charytatywne

2025.11.02

opublikował:

Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądze”

fot. Jack Blidgland

Billie Eilish publicznie skrytykowała miliarderów i ogłosiła, że przekaże 11,5 miliona dolarów  z dochodów ze swojej trasy koncertowej na cele charytatywne.

Artystka wygłosiła przemówienie w środę, 29 października, podczas gali Wall Street Journal 2025 Innovator Awards, która odbyła się w nowojorskim Metropolitan Museum of Modern Art. Wydarzenie co roku honoruje liderów z różnych dziedzin, którzy „zmieniają zasady gry” w swoich branżach.

Wśród laureatów tegorocznej edycji znaleźli się m.in. Spike Lee (film), Ben Stiller (rozrywka), Hailey Bieber (piękno), Priscilla Chan (filantropia w nauce) oraz Mellody Hobson i George Lucas (design).

„Jeśli masz pieniądze, wykorzystaj je dobrze”

Eilish, która od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony zwierząt i klimatu, otrzymała nagrodę Music Innovator Award. W swoim przemówieniu zwróciła się bezpośrednio do najbogatszych obecnych na sali:

„Żyjemy w czasach, w których świat jest naprawdę w złym miejscu – ludzie potrzebują empatii i pomocy bardziej niż kiedykolwiek, zwłaszcza w naszym kraju. Jeśli masz pieniądze, byłoby wspaniale wykorzystać je do dobrych celów i może przekazać je tym, którzy ich potrzebują.”

Później zwróciła się bezpośrednio do miliarderów siedzących wśród publiczności, w tym założyciela Facebooka Marka Zuckerberga.

„Kocham was wszystkich, ale jest tu kilka osób, które mają znacznie więcej pieniędzy ode mnie… i jeśli jesteś miliarderem, to dlaczego w ogóle nim jesteś?” – zapytała, kończąc swoje przemówienie słowami:

„Oddajcie swoje pieniądze.”

11,5 mln dolarów na walkę z głodem i kryzysem klimatycznym

Podczas gali Stephen Colbert ogłosił, że Eilish przekaże 11,5 miliona dolarów z dochodów trasy ‘Hit Me Hard And Soft Tour’ na organizacje wspierające sprawiedliwość żywnościową oraz walkę z kryzysem klimatycznym.

Trasa, która rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku i promuje trzeci album Eilish ‘Hit Me Hard And Soft’, obejmowała największe areny świata, bijąc liczne rekordy frekwencyjne.

Piosenkarka pobiła m.in. 18-letni rekord Justina Timberlake’a dotyczący liczby widzów w Qudos Bank Arena w Sydney, a także rekord zespołu Metallica w O2 Arena w Pradze (dane: InMusic).

Ostatnia część trasy ruszy ponownie w listopadzie, obejmując m.in. występy w Oklahomie, Luizjanie i Teksasie.

Eilish od lat działa na rzecz zmian

To nie pierwszy raz, gdy Billie Eilish wykorzystuje swoją platformę do działań prospołecznych. Wcześniej współpracowała z organizacją Reverb, tworząc w ramach trasy koncertowej tzw. „Eco Villages” – strefy edukujące fanów na temat redukcji śladu węglowego.

Na wielu koncertach wprowadziła też wegańską politykę żywieniową, nakazując sprzedawcom serwowanie wyłącznie roślinnych potraw.

„Birds Of A Feather” prawie nie trafiło na album

W rozmowie z Wall Street Journal Eilish przyznała, że początkowo nie chciała umieścić utworu „Birds Of A Feather” na swoim albumie z 2024 roku, bo uważała go za „głupi”. Piosenka okazała się jednak jej największym hitem, osiągając ponad 1,77 miliarda odtworzeń w serwisie Spotify i zostając najczęściej streamowanym utworem roku.

Album ‘Hit Me Hard And Soft’ zebrał bardzo pozytywne recenzje.

