Billie Eilish wzywa do zaostrzenia kontroli broni po tragicznych strzelaninach w USA i Australii

Billie Eilish apeluje o reformę prawa dotyczącego broni po serii niedawnych strzelanin w Stanach Zjednoczonych i Australii. Artystka wyraziła swoje współczucie wobec ofiar i ich rodzin, jednocześnie zachęcając fanów do działania i zmian w polityce dotyczącej broni.

Tragiczne strzelaniny w USA i Australii

W ostatnich dniach doszło do kilku dramatycznych wydarzeń:

W Brooklynie, podczas przyjęcia urodzinowego, sześć nastolatków zostało postrzelonych.

Na kampusie Brown University w Providence zginęły dwie osoby, a dziewięć innych zostało rannych.

W Sydney, na Bondi Beach, strzelec zaatakował uczestników obchodów Hanuki, zabijając co najmniej 15 osób.

Billie Eilish na Instagramie napisała: „Dziś mija rocznica masakry w Sandy Hook Elementary, a my budzimy się z wiadomościami o strzelaninach w Australii, na Brown University i w Brooklynie. To tak przygnębiające. Moje serce jest z ofiarami i ich bliskimi. Podnieście głos, walczcie o zmiany i głosujcie na tych, którzy chcą reformy prawa do broni.”

Wcześniejsze działania Billie Eilish na rzecz kontroli broni

Eilish od lat angażuje się w akcje przeciwko przemocy z użyciem broni. W 2023 roku wzięła udział w kampanii Artist For Action To Prevent Gun Violence, wzywając do wprowadzenia surowszych przepisów dotyczących broni w USA. W 2019 roku po strzelaninach w El Paso i Dayton zachęcała fanów do kontaktu z organizacją Everytown for Gun Safety i podejmowania działań na rzecz zmiany prawa.