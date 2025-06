Billie Eilish w kampanii „Your Turn” na futurystycznym krześle autorstwa polskiego projektanta

fot. mat. pras.

Polski design zdobywa świat – ikoniczne krzesło w nowej kampanii zapachowej Billie Eilish

To wielki moment dla polskiego wzornictwa! W globalnej kampanii promującej nowy zapach „Your Turn” od Billie Eilish, światowa gwiazda pozuje na wykonanym ze stali, futurystycznym krześle Chippensteel 0.5, zaprojektowanym przez Oskara Ziętę. Ten wyjątkowy mebel, łączący sztukę z innowacyjną technologią, staje się centralnym punktem zdjęć, przyciągając uwagę nie tylko fanów designu, ale także kultury pop.

Krzesło Chippensteel – połączenie sztuki, technologii i funkcji

Autorski projekt Oskara Zięty to efekt zastosowania unikalnej technologii FiDU – formowania stali za pomocą ciśnienia wewnętrznego. Chippensteel 0.5 to reinterpretacja klasycznego krzesła w duchu nowoczesności – odważne, rzeźbiarskie, a przy tym w pełni użytkowe. Zięta, znany z eksperymentów z materiałem i formą, po raz kolejny udowadnia, że polski design może być zarówno innowacyjny, jak i estetycznie zjawiskowy.

Billie Eilish + Zięta = spotkanie ikon kultury i designu

Za kampanią „Your Turn” stoi nie tylko mocna estetyka, ale też głębsze przesłanie o tożsamości, sile i przemianie. Obecność projektu Zięty w tym kontekście nie jest przypadkowa – krzesło Chippensteel symbolizuje nie tylko designową odwagę, ale także siłę formy i idei, którą reprezentuje również sama Billie Eilish.

Polski design na salonach – dosłownie i w przenośni

To nie pierwszy raz, gdy projekty Oskara Zięty trafiają do międzynarodowej elity. Jego prace znajdują się w prestiżowych galeriach i kolekcjach prywatnych na całym świecie, ale kampania z udziałem Billie Eilish to jedno z najgłośniejszych potwierdzeń statusu polskiej myśli projektowej na arenie globalnej. Tym samym Chippensteel staje się symbolem tego, jak technologia, sztuka i popkultura mogą współistnieć w jednym ujęciu.

Polski design znowu na ustach świata – a wszystko za sprawą ikonicznego mebla, światowej gwiazdy i zapachu, który zapowiada nową erę. Czy to już nowa definicja luksusu? Wszystko na to wskazuje.