Billie Eilish ucina plotki o konflikcie ze swoim bratem.  „To totalna bzdura”

"Nigdy nie przestalibyśmy tworzyć razem"

2026.04.29

Billie Eilish odniosła się do krążących w mediach plotek o rzekomym konflikcie ze swoim bratem i wieloletnim współpracownikiem Finneasem. Artystka stanowczo zaprzeczyła doniesieniom, podkreślając, że ich relacja pozostaje niezmiennie bliska zarówno prywatnie, jak i zawodowo.

Relacja Billie Eilish i Finneasa bez zmian

W wywiadzie dla magazynu „ELLE” Billie Eilish jasno stwierdziła, że nigdy nie doszło i nigdy nie dojdzie do trwałego konfliktu między nią a Finneasem.

Artystka podkreśliła, że choć jak w każdej relacji zdarzają się kłótnie, są one krótkotrwałe i szybko kończą się powrotem do wspólnej pracy i dobrych relacji.

„Nigdy nie przestalibyśmy tworzyć razem”

Billie Eilish zaznaczyła, że współpraca z Finneasem jest kluczowa dla jej kariery. W emocjonalnej wypowiedzi stwierdziła nawet, że brak brata w jej życiu mógłby oznaczać koniec jej twórczości muzycznej.

To pokazuje, jak silna jest ich więź artystyczna oraz jak bardzo opierają swoją karierę na wspólnej pracy.

Początki kariery Billie Eilish i Finneasa

Duet zdobył światową popularność po publikacji utworu „Ocean Eyes” w 2015 roku na platformie SoundCloud. Piosenka została pierwotnie napisana przez Finneasa dla jego zespołu, jednak ostatecznie to głos Billie Eilish nadał jej wyjątkowy charakter.

Ten moment stał się początkiem ich globalnego sukcesu.

Sukcesy i nagrody Billie Eilish i Finneasa

Duet ma na swoim koncie liczne sukcesy muzyczne, w tym historyczne osiągnięcia na gali Grammy. Ich utwór „Wildflower” przyniósł im kolejną prestiżową nagrodę, a oni sami zapisali się w historii jako jedni z najbardziej utytułowanych songwriterów swojego pokolenia.

Współpraca, która przetrwa wszystko

Billie Eilish i Finneasa podkreślają, że ich relacja opiera się nie tylko na więzach rodzinnych, ale także na głębokim zrozumieniu artystycznym.

Mimo internetowych spekulacji, wszystko wskazuje na to, że ich współpraca pozostaje nienaruszona i nadal będzie kształtować współczesną muzykę pop.

