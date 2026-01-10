Billie Eilish ostro krytykuje ICE. Nazwała agencję „organizacją terrorystyczną” po strzelaninie w Minneapolis

Billie Eilish ponownie zabrała głos w sprawach społecznych i politycznych. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych serię wpisów ostro potępiających ICE (Immigration and Customs Enforcement) po śmiertelnym postrzeleniu kobiety w Minneapolis. Wokalistka określiła federalną agencję mianem „finansowanej przez państwo organizacji terrorystycznej”, dołączając tym samym do innych muzyków krytykujących jej działania.

Tragiczna śmierć Renee Nicole Good wywołała falę protestów

Do dramatycznego zdarzenia doszło 7 stycznia 2026 roku w Minneapolis, gdzie podczas szeroko zakrojonej akcji imigracyjnej zginęła Renee Nicole Good – nagradzana poetka, żona i matka trójki dzieci. Kobieta została śmiertelnie postrzelona przez funkcjonariusza ICE, gdy przebywała w swoim samochodzie.

Good była wolontariuszką w sieci tzw. sąsiedzkich patroli, które monitorowały działania ICE w mieście i informowały lokalną społeczność o prowadzonych operacjach. Jej śmierć doprowadziła do masowych protestów w całych Stanach Zjednoczonych.

Billie Eilish: „ICE to organizacja terrorystyczna”

9 stycznia Billie Eilish udostępniła na Instagramie kilka grafik i postów potępiających ICE. Jeden z nich wprost określał agencję jako:

„federalnie finansowaną i wspieraną organizację terrorystyczną, która rozdziela rodziny, zastrasza obywateli, a teraz morduje niewinnych ludzi”.

Kolejny post, który artystka podała dalej, wzywał do likwidacji ICE, wymieniając 32 osoby, które miały zginąć w ubiegłym roku w trakcie pobytu w aresztach tej agencji.

Apel o odebranie funduszy i postawienie agenta przed sądem

W trzecim udostępnionym materiale Billie Eilish zachęcała obywateli USA do kontaktowania się z kongresmenami, domagając się:

odebrania finansowania ICE,

natychmiastowego aresztowania funkcjonariusza, który oddał śmiertelny strzał,

postawienia go przed sądem i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Billie Eilish od lat zaangażowana społecznie

To nie pierwszy raz, gdy Billie Eilish otwarcie krytykuje politykę władz USA. Artystka od lat sprzeciwia się działaniom administracji Donalda Trumpa, a także aktywnie wspiera ruchy na rzecz kontroli dostępu do broni.

Po strzelaninie na Uniwersytecie Browna w grudniu 2025 roku ponownie apelowała o zmiany w prawie. Wcześniej, w 2019 i 2023 roku, brała udział w kampaniach Artists For Action To Prevent Gun Violence, nawołując do zaostrzenia przepisów po masowych strzelaninach w El Paso i Dayton.

Neil Young i inni artyści również potępiają ICE

Głos w sprawie zabrał także Neil Young, który wezwał Amerykanów do „powstania” przeciwko ICE. Rosnąca presja społeczna przynosi pierwsze efekty – według doniesień ICE wycofało swoje reklamy ze Spotify, co ma związek z kontrowersjami wokół śmierci Renee Nicole Good.