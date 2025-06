Billie Eilish czyta nazwy przystanków w komunikacji jednego z polskich miast

Billie Eilish zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej w Krakowie, by dotrzeć na jej wtorkowy i środowy koncert. Dzięki współpracy Universal Music Polska i Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, głos artystki usłyszymy w tramwajach i autobusach dojeżdżających do TAURON Areny Kraków. Niestety – Billie będzie czytała nazwy przystanków tylko dziś i jutro.

Tak Billie Eilish zapowiada nazwy przystanków zlokalizowanych w pobliżu TAURON Areny Kraków:

Billie od roku współpracuje z organizacją REVERB, organizacją non-profit promującą działania proekologiczne wśród fanów. Podczas tras koncertowych zachęca do codziennych wyborów, które służą ludziom i planecie — m.in. poprzez wybór transportu publicznego.