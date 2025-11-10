CGM

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Niespodzianka dla fanów

2025.11.10

opublikował:

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

fot. kadr z wideo

Beef Tede vs Mes był jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń na polskiej scenie hip‑hopowej ostatnich tygodni.  Choć większość publiczności wskazywała Tedego jako zwycięzcę konfrontacji, Belmondo zdecydował się na inny wybór.

Belmondawg wskazuje Mesa

Belmondawg wskazał Mesa jako zwycięzcę beefu. Decyzja ta zaskoczyła wielu fanów, którzy typowali Tedego jako dominującą stronę konfliktu.

Reakcje fanów i Mesa

Decyzja Belmondawga szybko wywołała fale komentarzy wśród internautów. Wybór rapera na pewno zadowolił Mesa, który udostępnił jego wpisa na swoich social mediach.

Tagi


Popularne newsy

Poznaliśmy przyczynę śmierci Pono
NEWS

Poznaliśmy przyczynę śmierci Pono

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę
NEWS

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji
NEWS

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono
NEWS

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Britney Spears powraca na Instagram – w bieliźnie i z radami życiowymi
NEWS

Britney Spears powraca na Instagram – w bieliźnie i z radami życiowymi

Polecane

CGM
OneRepublic wraca do Polski. Koncert w TAURON Arenie Kraków w czerwcu 2026

OneRepublic wraca do Polski. Koncert w TAURON Arenie Kraków w czerwcu ...

„From Europe With Love 2026” zawita do Polski

2 godziny temu

1 na 1
Grzegorz Turnau: „Ja w ogólne nie wchodzę w branżę hip-hopową, ale ona czasem mnie obserwuje. Dzięki temu zagrałem z Taco W Tauron Arenie”

Grzegorz Turnau: „Ja w ogólne nie wchodzę w branżę hip-hopową, a ...

Legendarny muzyk jest gościem podcastu Artura Rawicza

2 godziny temu

CGM
Foo Fighters ogłaszają „Take Cover Tour 2026”. Koncert w Warszawie 15 czerwca

Foo Fighters ogłaszają „Take Cover Tour 2026”. Koncert w Warszawie 15 ...

Foo Fighters w trasie koncertowej po Europie

4 godziny temu

CGM
„Michael” pobija rekord! Zwiastun biografii Michaela Jacksona najchętniej oglądanym w historii

„Michael” pobija rekord! Zwiastun biografii Michaela Jacksona najchętn ...

Fenomen Króla Popu wciąż pozostaje żywy

5 godzin temu

CGM
Mateusz Smoczyński zapowiada nowy album „Fallen Angel”

Mateusz Smoczyński zapowiada nowy album „Fallen Angel”

Koncert na skrzypce, fortepian i orkiestrę symfoniczną

5 godzin temu

CGM
bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się ...

Zmiany w Baila Ella Records

5 godzin temu