Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Beef Tede vs Mes był jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń na polskiej scenie hip‑hopowej ostatnich tygodni. Choć większość publiczności wskazywała Tedego jako zwycięzcę konfrontacji, Belmondo zdecydował się na inny wybór.

Belmondawg wskazuje Mesa

Belmondawg wskazał Mesa jako zwycięzcę beefu. Decyzja ta zaskoczyła wielu fanów, którzy typowali Tedego jako dominującą stronę konfliktu.

Reakcje fanów i Mesa

Decyzja Belmondawga szybko wywołała fale komentarzy wśród internautów. Wybór rapera na pewno zadowolił Mesa, który udostępnił jego wpisa na swoich social mediach.