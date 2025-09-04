Będzie dodatkowy koncert Dawida Podsiadły

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Dawid Podsiadło ogłosił kilka dni temu daty czterech stadionowych koncertów, które zagra w czerwcu 2026 r. Bilety na nie wyprzedały się w 12 godzin. Informując o tym wczoraj wieczorem, zastrzegliśmy, by ci, dla których zabrakło wejściówek, na razie się nie martwili, bowiem trasy Dawida lubią się rozrastać. Tak jest i tym razem – do wyprzedanego występu na PGE Narodowym 26 czerwca właśnie dołożono drugi, zaplanowany na 28 czerwca.

Siedmiu Dawidów na plakacie = siedem koncertów? Artysta komentuje

– Uf. No to wszystkie cztery poszły! Dziękujemy Wam bardzo – możecie w to nie wierzyć, ale to, co się dzieje, za każdym razem nas zaskakuje i przerasta nasze najśmielsze wyobrażenia. Jesteście absolutnie wyjątkowi!

Chociaż zawsze trzymamy kciuki, to też nie możemy mieć pewności, jak chętnie będziecie nas odwiedzać każdym kolejnym razem.

No ale skoro tym razem znowu poszło nam szybko, to chcemy dać szansę tym, którzy decydowali się na tyle długo, ze bilety zdążyły się wyprzedać i na finał zagramy podwójnie! Dwa wieczory na PGE Narodowym, dwa razy ta sama energia, dwa razy więcej wspólnych emocji.

Sprzedaż biletów na drugi koncert w Warszawie startuje 11.09 o 12:00 na eBilet.pl.

Nastawcie alarmy, budziki i przygotujcie modemy.

P.S.

Widziałem gdzieś w komentarzach teorię 7 Dawidów na plakacie i 7 koncertów, ale muszę tutaj przeciąć teorie siódemek – dodatkowe koncerty możemy ogłosić tylko tam, gdzie jest to technicznie i organizacyjnie możliwe, a niestety nie w każdym z miast tym razem jest taka szansa.

P.S. 2

Pamiętajcie, że bilety będziemy wysyłać dopiero w maju i wtedy będzie możliwa ewentualna zmiana danych. Uważajcie na ciamajdy, które chcą Was oszukać – przekazał artysta.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dawid Podsiadło (@dylanwishop)