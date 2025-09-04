Szukaj
CGM

Będzie dodatkowy koncert Dawida Podsiadły

To musiało się tak skończyć.

2025.09.04

opublikował:

Będzie dodatkowy koncert Dawida Podsiadły

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Dawid Podsiadło ogłosił kilka dni temu daty czterech stadionowych koncertów, które zagra w czerwcu 2026 r. Bilety na nie wyprzedały się w 12 godzin. Informując o tym wczoraj wieczorem, zastrzegliśmy, by ci, dla których zabrakło wejściówek, na razie się nie martwili, bowiem trasy Dawida lubią się rozrastać. Tak jest i tym razem – do wyprzedanego występu na PGE Narodowym 26 czerwca właśnie dołożono drugi, zaplanowany na 28 czerwca.

Siedmiu Dawidów na plakacie = siedem koncertów? Artysta komentuje

Uf. No to wszystkie cztery poszły! Dziękujemy Wam bardzo – możecie w to nie wierzyć, ale to, co się dzieje, za każdym razem nas zaskakuje i przerasta nasze najśmielsze wyobrażenia. Jesteście absolutnie wyjątkowi!

Chociaż zawsze trzymamy kciuki, to też nie możemy mieć pewności, jak chętnie będziecie nas odwiedzać każdym kolejnym razem.

No ale skoro tym razem znowu poszło nam szybko, to chcemy dać szansę tym, którzy decydowali się na tyle długo, ze bilety zdążyły się wyprzedać i na finał zagramy podwójnie! Dwa wieczory na PGE Narodowym, dwa razy ta sama energia, dwa razy więcej wspólnych emocji.

Sprzedaż biletów na drugi koncert w Warszawie startuje 11.09 o 12:00 na eBilet.pl.
Nastawcie alarmy, budziki i przygotujcie modemy.

P.S.
Widziałem gdzieś w komentarzach teorię 7 Dawidów na plakacie i 7 koncertów, ale muszę tutaj przeciąć teorie siódemek – dodatkowe koncerty możemy ogłosić tylko tam, gdzie jest to technicznie i organizacyjnie możliwe, a niestety nie w każdym z miast tym razem jest taka szansa.

P.S. 2
Pamiętajcie, że bilety będziemy wysyłać dopiero w maju i wtedy będzie możliwa ewentualna zmiana danych. Uważajcie na ciamajdy, które chcą Was oszukać – przekazał artysta.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Dawid Podsiadło (@dylanwishop)

Tagi


Popularne newsy

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?
NEWS

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?
NEWS

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka
NEWS

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu
NEWS

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu

bambi: „Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu”
NEWS

bambi: „Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu”

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz
NEWS

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona
NEWS

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona

Polecane

CGM
The Weeknd wraca do Polski

The Weeknd wraca do Polski

Artysta odwiedzi nas latem.

3 minuty temu

CGM
Jak wyglądały ostatnie dni Ozzy’ego? Syn artysty zabrał głos

Jak wyglądały ostatnie dni Ozzy’ego? Syn artysty zabrał głos

Jack Osbourne odnosi się m.in. do pogłosek, że muzyk planuje poddać się eutanazji.

1 godzinę temu

CGM
Tede znokautuje Tego Typa Mesa?

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?

"Beef is over".

2 godziny temu

CGM
The Voice of Poland: Między trenerami iskrzy jak nigdy dotąd

The Voice of Poland: Między trenerami iskrzy jak nigdy dotąd

Premiera nowego sezonu programu już w sobotę

5 godzin temu

CGM
Czy Taylor Swift zagra podczas Super Bowl 2026 Halftime Show? NFL komentuje

Czy Taylor Swift zagra podczas Super Bowl 2026 Halftime Show? NFL kome ...

Taylor Swift w gronie faworytów?

7 godzin temu

CGM
Tame Impala prezentują nowy singiel „Loser” z udziałem gwiazdora serialu „Stranger Things”

Tame Impala prezentują nowy singiel „Loser” z udziałem gwiazdora seria ...

Nadchodzi nowy album Tame Impala?

7 godzin temu