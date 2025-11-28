CGM

Bedoes wraca z mega mocnym numerem: „Dla nich jestem k**wą, ale zawsze spojrzę w lustro”

Raper rozlicza się z przeszłością

2025.11.28

Nowy utwór Bedoesa porównywany do przełomowego „Gustawa”

Bedoes 2115 wypuścił jeden z najbardziej osobistych i emocjonalnych numerów w swojej karierze. Najnowszy singiel „Kamień z serca” już teraz porównywany jest do kultowego „Gustawa” (zresztą w klipie Borek sam nawiązuje do teledysku do „Gustawa”), w którym raper osiem lat temu po raz pierwszy otworzył się przed słuchaczami na tak dużą skalę.

„Dla nich jestem k**wą…” – mocny przekaz i bezkompromisowe rozliczenia

W nowym numerze Bedoes porusza wątki związane ze swoją przeszłością, konfliktami i medialnymi aferami. Wraca zarówno do dawnych sytuacji – od głośnego odejścia z SBM Label, aż po beef z Eripe.

W duecie z Kubim Producentem raper prezentuje szczery, surowy i emocjonalny materiał, nie unikając trudnych tematów i ostrych słów. To Bedoes w najczystszej formie – bez filtrów, bez autocenzury.

„Najważniejszy numer w życiu” – reakcja Kubi Producenta

Twórcy singla nie ukrywają, jak duże znaczenie ma dla nich ten numer. Kubi Producent napisał:

„KAMIEŃ Z SERCA OUT NOW. Najważniejszy numer, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Całe moje serce, dusza i wszystkie emocje jakie w sobie miałem są tu zawarte. Dziękuję @bedoes2115 za wszystko, bez Ciebie nic by nie było takie samo.”

