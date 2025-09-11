Bedoes apeluje o jedność po ataku rosyjskich dronów na Polskę: „Nie dajmy się skłócić”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Bedoes zabrał głos w mediach społecznościowych po wtorkowym ataku rosyjskich dronów na Polskę. Artysta zaapelował do swoich fanów o jedność, spokój i wzajemne wsparcie w obliczu kryzysu, podkreślając, że teraz najważniejsze jest zjednoczenie, a nie polityczne spory.

Apel Bedoesa do fanów

W swoim przesłaniu Bedoes napisał:

„Trzymajmy się razem, nie dajmy się tej dezinformacji. Odłóżmy na bok to, kto na kogo głosuje i kto z kim się kłóci, bo to nie ma teraz żadnego znaczenia. Historia już pokazała nieraz, że Polacy jednoczą się w tych najcięższych czasach i tak też jest teraz. Jednoczmy się, nie dajmy się skłócić. Będzie dobrze. Uważam, że nasi politycy z jednej i z drugiej strony robią zajebistą robotę.”

Artysta zaznaczył, że choć nie pełni roli „zbawcy świata”, czuje potrzebę, by przemówić do swoich obserwatorów i fanów w trudnym momencie dla kraju.

Reakcja władz i społeczeństwa

Po ataku rosyjskich dronów służby potwierdziły obecność 16 dronów na polskim terytorium, jednak żaden z nich nie zawierał materiałów wybuchowych. Wydarzenia wywołały szeroką reakcję polityczną i społeczną – prezydent RP zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a premier Donald Tusk podkreślił znaczenie współpracy i koordynacji działań w obliczu zagrożenia.

Solidarność narodowa w obliczu kryzysu

Apel Bedoesa o jedność przypomina o sile solidarności narodowej i wzajemnego wsparcia w trudnych chwilach. W obliczu zagrożeń zewnętrznych ważne jest, by Polacy stali razem i wykazywali się odpowiedzialnością i rozwagą.