Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sobie konia na głowie

Bedoes 2115 zaskakuje fanów kolejnymi tatuażami

2026.01.09

Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sobie konia na głowie

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Po serii dziar na szyi i głowie, tym razem raper zdecydował się na nowy motyw – konia i różę.

Nowe tatuaże Bedoesa

Raper po raz pierwszy pokazał nowy tatuaż przy okazji promocji singla „Kamień z serca”, kiedy mogliśmy zobaczyć wcześniejszy tatuaż z tyłu głowy zatytułowany „Zemsta”. Teraz, w Los Angeles, Bedoes dodał kolejne dzieło – duży rysunek konia oraz róży.

Bedoes podzielił się wrażeniami na Instagramie:

„@lopez.la_ to jest real deal jeśli chodzi o tatuaże w Los Angeles. Jeżeli kiedykolwiek będziecie szukali kogoś, kto zrobi Wam arcydzieło i to, co robi tatuaż ma dla Was znaczenie, to polecam go Wam z całego serca.”

Podkreślił również, że nie otrzymał nic w zamian – po prostu poleca utalentowanego tatuatora:

„Nie dostałem oczywiście za to nic, po prostu wrzucam to, bo jest to Król. Polecam również polskim studiom tatuażu bookowanie go i ogólnie po prostu polecam.”

Tatuator Lopez LA

Za nowy tatuaż odpowiedzialny jest Lopez LA, znany artysta z Los Angeles, który wykonał już kilka prac dla Bedoesa. Na Instagramie napisał:

„Kilka bangerów dla Bedoesa. Dzięki ziomku!”

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Lopez LA (@lopez.la_)

