Beata Kozidrak po chorobie o świętach: „Cieszę się, że jestem na tym świecie”

Beata Kozidrak w poruszających słowach opowiedziała o tegorocznych świętach Bożego Narodzenia. Artystka, która w ostatnich miesiącach zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, nie kryje wdzięczności za powrót do życia zawodowego i możliwość dalszego tworzenia muzyki.

Poważna choroba i przerwa w karierze Beaty Kozidrak

Miniony rok był dla Beaty Kozidrak niezwykle trudny. Wokalistka musiała odwołać większość koncertów i ograniczyć swoją aktywność medialną. Dopiero po czasie ujawniła, że walczyła z chorobą nowotworową. Leczenie wymagało od niej ogromnej siły i determinacji, ale dziś artystka stopniowo wraca do pełnej formy.

Powrót na scenę i wyjątkowe koncerty

Po przerwie Beata Kozidrak ponownie pojawiła się na scenie. W listopadzie zachwyciła publiczność widowiskiem „House of Beata” w Atlas Arenie w Łodzi, a także wystąpiła gościnnie w programie „Taniec z Gwiazdami”. Tradycyjnie dołączyła również do świątecznego koncertu kolęd, który wigilijnym wieczorem obejrzą miliony Polaków.

Szczere wyznanie Beaty Kozidrak o życiu i świętach

W jednym z wywiadów artystka zdobyła się na wyjątkowo osobiste słowa. Przyznała, że tegoroczne święta mają dla niej szczególne znaczenie.

„Dla mnie to będą niezwykłe święta, bo cieszę się, że jestem na tym świecie, po prostu (…) Bycie ze sobą, siła, która jest w nas, która może naprawdę wiele. Wszystko jest w głowie, wszystko jest w naszych sercach – wiele możemy, naprawdę wiele możemy” – powiedziała artystka w rozmowie z Kozaczkiem.

Sylwestrowa Moc Przebojów z Beatą Kozidrak

Świąteczny koncert nie będzie ostatnim występem gwiazdy w tym roku. Beata Kozidrak pojawi się również podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025, gdzie ma zapewnić widzom solidną dawkę emocji i energii na zakończenie roku.